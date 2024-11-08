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İrlanda 29 Kasım'da erken seçime gidiyor

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
08.11.2024 18:20
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İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins 29 Kasım'da erken seçim yapılmasına yönelik kararı imzaladı. İrlanda 29 Kasım'da sandık başına gidecek.

İrlanda 29 Kasım'da erken seçime gidiyor

Başbakan Harris, Higgins'le görüşme öncesi yaptığı açıklamada koalisyon hükümetinin 5 bütçe hazırladığını ve bu bütçelerin İrlanda'yı Kovid-19 salgını ile Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği sorunlar karşısında ayakta tuttuğunu kaydetti.

"KÜÇÜK BİR ÜLKEYİZ AMA DÜNYADA ETKİMİZ ÇOK BÜYÜK"

Ülkedeki konut ihtiyacı için de önemli adımlar atıldığını belirten Harris, "Artık İrlanda halkından yeni bir yetki istemenin zamanı geldi." dedi.

İrlanda'nın uluslararası arenada "vicdanın ülkesi" olarak bilindiğini dile getiren Harris, "Geçmiş sicilimiz ve ahlaki pusulamız sayesinde 5 milyonluk nüfusumuzun söyledikleri dinleniyor. Bunu en açık Filistin devletini tanımamızda görebilirsiniz. Küçük bir ülkeyiz ancak dünyada etkimiz çok büyük." diye konuştu.

Hayatında yaptığı en onur verici görevin İrlanda Başbakanlığı olduğunu ifade eden Harris, tekrar başbakan olmak için yetki isteyeceğini söyledi.

Harris, "Bana güvenirseniz ben de her şeyimi veririm." sözleriyle açıklamasını tamamladı.

Başbakan Harris, konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Higgins'le görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı çalışma ofisleri ve resmi ikametgahının bulunduğu Aras an Uachtarain'a gitti.

Görüşmenin ardından Higgins, Dail'i feshedip 29 Kasım'da erken seçim yapılmasını öngören kararı imzaladı. Cumhurbaşkanı'nın parlamentonun alt kanadı Dail'i feshetmesiyle ülkedeki seçim kampanyaları da resmi olarak başladı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
İrlanda erken seçim
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