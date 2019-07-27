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İrlanda Başbakanı: “Anlaşmasız Brexit, Birleşik Krallığı dağıtır”

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.07.2019 13:17 | Son Güncelleme

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, anlaşma olmadan Brexit’in hayata geçmesi durumunda İrlada ile Kuzey İrlanda’nın yeniden birleşebileceğini iddia ederek, bu durumun Birleşik Krallığın geleceğini baltalayabileceğini söyledi.İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, İngiltere’nin anlaşma olmadan Avrupa Birliğinden ayrılması durumunda Kuzey İrlanda ile yeniden birleşebileceklerini söyledi.

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, anlaşma olmadan Brexit’in hayata geçmesi durumunda İrlada ile Kuzey İrlanda’nın yeniden birleşebileceğini iddia ederek, bu durumun Birleşik Krallığın geleceğini baltalayabileceğini söyledi.
İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, İngiltere’nin anlaşma olmadan Avrupa Birliğinden ayrılması durumunda Kuzey İrlanda ile yeniden birleşebileceklerini söyledi. Varadkar düzenlediği basın toplantısında, “Bence ironik olan şeylerden birisi, sert bir Brexit, hem İskoçya’nın hem de Kuzey İrlanda’nın birliğine zarar verecektir. Bu onların yüzleşeceği bir problem” dedi. Varadkar, Kuzey İrlandalıların AB vatandaşlığında olduktan sonra huzursuz olacaklarını ima ederek, “Birleşik Krallık, Kuzey İrlanda’daki insanların çoğunluğunun isteklerine rağmen Kuzey İrlanda’yı Avrupa Birliği’nin dışına çıkarırsa, onların Avrupa Birliği vatandaşlığını elinden alır. Böyle yaparak insanların bu durumu beğenip beğenmediği gibi soruların olmasına sebep olur, bunlara hazır olmak zorundayız” ifadesini kullandı.
İrlanda, anlaşması olmadan Brexit’in gerçekleşmesi takdirinde bir kara sınırının yeniden ortaya çıkmasından çekiniyor. İrlanda tarafına göre bu durum Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti arasındaki şiddetin yeniden doğmasına yol açabilir.

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