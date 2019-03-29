İrlanda Başbakanı, Makron ve Merkel ile Brexit’i görüşecek

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Brexit’i görüşecek. İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, Almanya Başbakanı Angela Merkel’i Dublin’de ağırlamadan iki gün önce, en son Brexit gelişmelerinden haberdar olmak için Salı günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u ziyaret edecek. Varadkar yaptığı açıklamada, "Her iki lider de Brexit’in karşılaştığımız eşsiz zorluklar karşısında İrlanda’nın güçlü ve tutarlı müttefikleriydi. Devam eden dayanışmalarından dolayı hükümetimizin kendilerine minnettarlığını tekrar ifade edeceğim" dedi. Başbakar Varadkar, "Hem Almanya hem de Fransa ile ikili ilişkilerimiz her zamankinden daha iyi ve 27 üyeli Avrupa Birliği’ne geçince daha da önem kazanacak" ifadelerini kullandı. AB geçtiğimiz hafta İngiltere’nin Brexit’in 29 Mart’tan daha ileri bir tarihe ertelenmesi talebine şartlı onay vermişti. İngiltere AB’den, Brexit anlaşmasının bu hafta İngiltere Parlamentosu’ndan geçmesi halinde 22 Mayıs’ta ayrılacak. Anlaşmanın Parlamentodan geçmemesi halinde ise İngiltere’nin Brexit konusunda son karar tarihi 12 Nisan olacak. İngiltere’nin AB’den daha uzun bir erteleme talep etmesi ve birlik üyesi 27 ülkenin de buna onay vermesi halinde İngiltere’nin Mayıs ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılması gerekiyor. İngiltere Parlamentosu Brexit anlaşmasını Ocak ayında 230, bu ay da 149 oy farkla reddetmişti.

İrlanda Meselesi

Brexit anlaşmasının İngiltere Parlamentosu’ndan geçmemesinin en önemli nedeni, muhalefetin yanı sıra May’in azınlık hükümetine dışarıdan destek veren Kuzey İrlanda’nın muhafazakar Demokatik Birlik Partisi’nin (DUP) ve İngiltere’de iktidardaki Muhazafakar Parti’den çok sayıda milletvekilinin, anlaşmada "backstop" olarak tarif edilen düzenlemeye şiddetle karşı çıkmaları.

Aslında bir acil durum mekanizması olan ’Backstop’ Brexit sonrası AB ile İngiltere arasındaki serbest ticaret anlaşması müzakereleri nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, Birleşik Krallık’ın parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasında fiziki sınır olmamasının garanti altına alınmasını amaçlıyor.

İngiltere ile AB arasında varılan anlaşma, taraflardan herhangi birinin bu sürece tek taraflı olarak son verememesini öngörüyorken, İngiltere’de anlaşmaya karşı çıkanlar da bunun, Birleşik Krallık’ın tamamında gümrüklerin kontrol edilememesi anlamına geleceğini vurguluyor.

Birleşik Krallık’ın parçalanması korkusu

Kuzey İrlanda Cumhuriyeti’nin fiili olarak İrlanda Cumhuriyeti’nin parçası haline gelmesi ve Kuzey İrlanda gibi 2016’daki referandumda Brexit’e karşı çıkan İskoçya’da da 2014’ten sonra yeniden bir bağımsızlık referandumu yapılması yani Birleşik Krallık’ın parçalanması en büyük korku haline geldi.