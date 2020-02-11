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İrlanda'da seçimi IRA'nın siyasi kanadı Sinn Fein kazandı!

DÜNYA HABERLERİ  | 11.02.2020 09:45 | Son Güncelleme

Cumartesi günü erken genel seçim için sandık başına gidilen İrlanda’da milliyetçi Sinn Fein yarışı birinci sırada bitirerek tarihi bir başarıya imza attı.

İrlanda'da seçimi IRA'nın siyasi kanadı Sinn Fein kazandı!

Yaklaşık 3 milyon 300 bin seçmenin bulunduğu İrlanda'da seçime katılım yüzde 62,9 olarak gerçekleşirken, Sinn Fein oyların yüzde 24,53’ünü alarak sandıktan birinci çıktı.

Ancak 160 sandalyeli parlamento için 42 aday gösteren Sinn Fein’in milletvekili sayısı 37’de kaldı. Onu yüzde 22,18 oy oranı ile takip eden merkez sağ Fianna Fail 38 milletvekili çıkararak parlamentoda Sinn Fein'in önüne geçti.

Oyların yüzde 20,86'ya gerileyen iktidardaki Fine Gael ise 35 milletvekilinde kaldı.

Sinn Fein lideri Mary Lou McDonald, ikinci ve üçüncü gelen merkez sağ partilerle koalisyon için görüşmeye hazır olduklarını duyurdu. McDonald, iki büyük partiyle koalisyon kurulması halinde başbakanlığın dönüşümlü olabileceğini söyledi. Ancak her iki parti de Sinn Fein ile hükümet kurmayacaklarını ilan etmiş bulunuyor.

İrlanda’da hükümet kurmak için 80 milletvekili gerekiyor. Sinn Fein’in daha küçük partiler ve bağımsız milletvekilleri ile de koalisyon kurması ihtimali bulunuyor.

Seçim sonuçlarına göre parlamentoya giren 21 bağımsız milletvekili oyların yüzde 15,39’unu aldı. Yeşiller yüzde 7,3 ile 12, İşçi Partisi yüzde 4,38 ile 6, Sosyal Demokratlar da yüzde 2,9 ile 6 ve Dayanışma - Kardan Önce Halk partisi 5 milletvekili çıkardı.

Siyasi gözlemciler İrlanda’daki seçim sonuçlarını "tarihi" diye nitelendirirken, Sinn Fein’in 2016 seçiminde aldığı yüzde 13,8'lik oyu neredeyse iki katına çıkarmış olmasının altını çiziyor.

İRLANDA'NIN BİRLİĞİ İÇİN REFERANDUM

İrlanda Cumhuriyet Ordusunun (IRA) siyasi kanadı Sinn Fein’in tarihinde ilk kez birinci parti konumuna yükseldiği seçimin, Kuzey İrlanda’daki İngiltere ile birlik yanlısı kesimleri kaygılandıracağı belirtiliyor.

Beş yıl içinde iki İrlanda’nın birleşmesi için bir referanduma gidilmesini isteyen Sinn Fein’in, seçim zaferinin ardından bu süreci. hızlandıracak adımlar atması ihtimali bulunuyor.

İngiltere’nin Avrupa Birliği ile vardığı Brexit anlaşması kapsamında kendisine bağlı Kuzey İrlanda ile arasında fiili bir sınır ve gümrük duvarı girecek olmasının da İrlanda’nın birliğini isteyen milliyetçilerin memnuniyetini artırdığına işaret ediliyor.

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta 12 Aralıkta yapılan erken genel seçimin Kuzey İrlanda ayağında da iki İrlanda'nın birleşmesinden yana partilerin milletvekili sayısı, İngiltere ile birlik yanlılarını geçmişti. İrlanda milliyetçisi Sinn Fein ve Sosyal Demokrat İşçi Partisi Londra'daki merkezi parlamentoya toplamda 9 milletvekili gönderirken, İngiltere yanlısı Demokratik Birlik Partisi (DUP) 8 milletvekilinde kalmıştı.

(AA)


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Anahtar Kelimeler:
İrlanda seçim IRA Sinn Fein

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