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İrlanda Filistin devletini tanıyabileceğini açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 00:18 | Son Güncelleme

İrlanda Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Simon Coveney: Filistin devletini sadece 'şimdilik tanımamak' yönünde bir tercihte bulunduk" - "Diyaloğun işleyişi konusundaki bu umutsuzluk devam ederse, çok açık nedenlerden dolayı bu tercihimizi gözden geçirmeye mecbur kalacağız"

LONDRA (AA) - İrlanda Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Simon Coveney, Filistin ile İsrail arasındaki barış müzakerelerinde ilerleme olmaması halinde ülkesinin Filistin devletini tanıyabileceğini söyledi.

Dublin'e resmi ziyarette bulunan Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ile ortak basın toplantısı düzenleyen Coveney, "Filistin devletini sadece 'şimdilik tanımamak' yönünde bir tercihte bulunduk ancak eğer diyaloğun işleyişi konusundaki bu umutsuzluk devam ederse, çok açık nedenlerden dolayı bu tercihimizi gözden geçirmeye mecbur kalacağız." dedi.

Simon Coveney, İrlanda'nın Filistin devletini tanıması halinde onu Avrupa'da başka ülkelerin de izleyebileceğinin altını çizdi.

Coveney, ülkesinin bazı Arap ve Avrupa devletleri ile Filistinli temsilcileri bir araya getirecek bir toplantı düzenleyerek barışı sürecini yeniden başlatma girişiminde bulunmayı düşündüğünü de açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Birlemiş Milletler aracılığıyla Filistin'e yardımları kesmesini "hata" olarak nitelendiren Simon Coveney, buna karşılık İrlanda'nın 4,5 milyon avroluk yardım tutarını 7 milyon avroya çıkaracağını dile getirdi.

Temmuz ayında da İrlanda Senatosu, işgal altındaki topraklarda üretilen malların ithalatını ve ticaretini yasaklayan yasa tasarısını kabul etmişti.

Tasarı, parlamentonun alt kanadının da onayını alması halinde yasalaşacak. Tasarının yasalaşması halinde İrlanda, İsrail yerleşimlerine yönelik bu tür bir yasağı getiren ilk AB ülkesi olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin İrlanda Riyad el-Maliki Simon Coveney

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