İrlanda Myanmar'daki durumdan endişeli

Myanmar ve Bangladeş hükümetleri ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) arasında imzalanan mutabakat zaptının mültecilerin yurtlarına dönüşü için "önemli bir ilk adım" olduğunu ifade eden Coveney "fakat Myanmar'daki koşulların henüz Arakanlı mültecilerin gönüllü, güvenli, onurlu ve sürdürülebilir dönüşüne izin vermediğini" vurguladı.

İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, Myanmar'dan kaçarak komşu Bangladeş'e sığınan Arakanlı mültecilerin durumuna ilişkin kaygıları dile getirerek, "Bangladeş ve Myanmar hükümetlerine mültecilerin dönüşü için uygun koşullar yaratılana kadar daha ileri ve erken adım atmama çağrısı yapıyoruz." dedi.

Coveney, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bakımdan Myanmar ile Bangladeş'in yakın gelecekte 5 bin mültecinin dönüşü için bir süre önce vardıkları anlaşma konusunda kaygılıyız. Sahadaki duruma vakıf olan BMMYK'nin dile getirdiği endişeleri, BM kuruluşlarının dönüş düzenlemeleriyle ilgili tartışmalara dahil edilmemiş olmasını ve çok sayıda mültecinin sahadaki koşullar nedeniyle Arakan eyaletine dönmek konusunda taşıdığı endişeleri not ediyoruz."

İki ülkenin uluslararası taraflarla ve mülteci temsilcileriyle daha yakın diyalog içinde olması gerektiğinin altını çizen Coveney, "Bangladeş ve Myanmar hükümetlerine mültecilerin dönüşü için uygun koşullar yaratılana kadar daha ileri ve erken adım atmama çağrısı yapıyoruz." dedi.

- Arakanlı Müslümanlara yönelik etnik temizlik

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalarak Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.