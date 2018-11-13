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İrlanda Sivil Havacılık Kurumu, iki uçağın pilotlarının gördüğü ‘UFO’larla ilgili inceleme başlattı

13.11.2018 14:15 | Son Güncelleme

Kurum, İrlanda'nın güneybatı kıyılarında İngiliz Havayolları ve Virgin Havayolları pilotlarının gökyüzünde gördüklerini söylediği parlak ışıklar ve tanımlanamayan uçan cisimler (UFO) ile ilgili inceleme başlattı. Pilotlardan biri "Cisim uçağın solundan geldi ve süratle kuzeye gitti", diğeri "Çok hızlıydı. Hızı ses hızının iki katı gibiydi" dedi.

İrlanda Sivil Havacılık Kurumu, ülkenin güneybatı kıyılarında İngiliz Havayolları ve Virgin Havayolları pilotlarının gökyüzünde gördüklerini söylediği parlak ışıklar ve tanımlanamayan uçan cisimler (UFO) ile ilgili inceleme başlattı.

Adı açıklanmayan bir İngiliz Havayolları (British Airways) pilotu, Montreal-Londra seferi sırasında 9 Kasım sabahı 06:47'de Shannon Havalimanı kontrol kulesiyle irtibata geçerek, "Bölgede bir askeri tatbikat mı var? Çünkü hızlı hareket eden bir şey gördük. Cisim uçağın solundan geldi ve süratle kuzeye gitti" dedi.

Pilot, kontrol kulesinden böyle bir tatbikat olmadığı yanıtını aldı.

Daha sonra Virgin Havayolları'ndan bir pilot konuşmaya dahil oldu ve "Bu bir meteor ya da dünyanın atmosferine yeniden giren bir cisim olabilir" dedi.

'Hızı**, ses hızının iki katı gibiydi'**

Söz konusu pilot, "aynı yolu izleyen ve çok hızlı hareket eden iki parlak ışık gördüğünü" söyledi.

Pilotlardan biri "Çok hızlıydı. Hızı Mach 2 (ses hızının iki katı) gibiydi" dedi.

İrlanda Sivil Havacılık Kurumu'ndan yapılan açıklamada ise "9 Kasım'da az sayıda pilotun havada olağandışı bir hareketlilik yaşandığına yönelik ifadeleri temel alınarak bir rapor hazırlanmıştır. Rapordaki ifadeler gizlilik prosedürüne uygun olarak araştırılacaktır" denildi.

Shannon Havalimanı sözcüsü, pilotların gördüğünü söylediği şeylerin "Uzaylılar olmasına ihtimal vermediğini" söyledi.

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