HABER

İrlanda "son dakika" anlaşmasını olumlu buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 14:47 | Son Güncelleme

İrlanda Başbakanı Cumhuriyeti Leo Varadkar: - "(AB ve İngiltere'nin üzerinde anlaştığı) Dün yapılan yeni anlaşma, bazılarının şüphe veya korkularını ortadan kaldırmak için istenen ek netlik, güvence ve teminatlar sağladı"

LONDRA (AA) - İrlanda Başbakanı Cumhuriyeti Leo Varadkar, Brexit anlaşmasının "tedbir maddesi"ne ilişkin yeni düzenlemeyi olumlu bulduklarını belirtti.

Varadkar, Dublin'de düzenlediği basın toplantısında, Brexit'in kendileri için "aylardır bir kara bulut" olduğunu ifade ederek, İngiltere Parlamentosundan çıkacak olumlu sonucun güveni yeniden tesis edebileceğini söyledi.

Tartışmalara neden olan "tedbir maddesi"ne ilişkin dün AB ve İngiltere'nin üzerinde anlaştığı yeni düzenlemeyi olumlu bulduklarını kaydeden Varadkar, "Yeni anlaşma, bazılarının şüphe veya korkularını ortadan kaldırmak için istenen ek netlik, güvence ve teminatlar sağladı." dedi.

Varadkar, yeni düzenlemeyle Brexit anlaşmasının parlamenterler tarafından bu akşam yapılacak oylamada kabul edileceğini umduğunu dile getirdi.

- Tedbir maddesi

"Tedbir maddesi", İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasına Brexit'in ardından fiziki sınır girmemesi için formüle edilmişti.

İngiltere'nin AB ile kapsamlı ticaret anlaşması imzalayana dek Gümrük Birliği'nde kalmasını, Kuzey İrlanda'nın da buna ilaveten bir dizi farklı AB kuralına tabi olmasını öngören maddeye karşı çıkanlar bu düzenlemenin, İngiltere'yi AB ile sonu gelmez bir müzakere sürecinde mahsur bırakacağını savunuyordu.

- Son dakika değişikliği

İngiltere Başbakanı Theresa May, bugün yapılacak oylama öncesi, maddenin kullanım koşullarına ''açıklık getiren'' bir ortak belge üzerinde AB ile dün gece uzlaşıya varmıştı.

Yeni düzenlemeye göre, taraflardan herhangi birinin ''tedbir maddesi''ni kötüye kullanması durumunda Brexit anlaşmasının metninde tarif edilen hakemlik mekanizmasına başvurulabilecek. Bu mekanizmanın kullanılması durumunda taraflardan biri maddeyi askıya alabilecek.

PARTNERMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntülerMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntüler
’Bir Zamanlar İstanbul’ 15 ilçede ücretsiz olarak tiyatroseverlerle buluşuyor’Bir Zamanlar İstanbul’ 15 ilçede ücretsiz olarak tiyatroseverlerle buluşuyor
İş adamı villasında ölü bulunduİş adamı villasında ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Brexit ingiltere İrlanda Leo Varadkar

En Çok Okunan Haberler

13 günlük tatil! Hazırlıklar başladı

13 günlük tatil! Hazırlıklar başladı

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurmuştu! Sokaklara döküldüler

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurmuştu! Sokaklara döküldüler

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

4 yaşındaki Yağmur'dan kahreden haber! Babasının gözleri önünde...

4 yaşındaki Yağmur'dan kahreden haber! Babasının gözleri önünde...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Kafasını kesip kapıya asmıştı! Akılalmaz savunma

Kafasını kesip kapıya asmıştı! Akılalmaz savunma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Siparişleri 32 yıl önce verilen halıları dokuyorlar

Siparişleri 32 yıl önce verilen halıları dokuyorlar

İş adamı villasında kafasına poşet geçirilmiş şekilde ölü bulundu

İş adamı villasında ölü bulundu

Nehir korkuluklarından kendini bırakmak istedi! Korkunç anlar böyle sona erdi

Asi Nehri'nde hareketli anlar! Son anda engellendi

Son dakika: 102 kişiye ByLock'tan gözaltı kararı verildi

ByLock'tan gözaltına alınacaklar

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104.yılı kutlandı

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104.yılı kutlandı

Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonuna 114 gözaltı

Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonuna 114 gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.