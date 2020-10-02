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İrlanda Yüksek Mahkemesi: Subway sandviçlerinde kullanılan ekmek, ekmek değil

02.10.2020 01:59 | Son Güncelleme

İrlanda Yüksek Mahkemesi, içinde çok fazla şeker olduğundan Subway sandviçlerinde kullanılan ekmeğin, ekmek sayılamayacağına karar verdi.

İrlanda Yüksek Mahkemesi: Subway sandviçlerinde kullanılan ekmek, ekmek değil

İrlanda Yüksek Mahkemesi, içinde çok fazla şeker olduğundan Subway sandviçlerinde kullanılan ekmeğin, ekmek sayılamayacağına karar verdi.

Mahkeme bu kararı Subway sandviç ekmeklerinin nasıl vergilendirileceği konusundaki tartışmada verdi.

ABD'li şirketin, İrlanda şubesi ekmekler için Katma Değer Vergisi (KDV) ödememesi geerektiğini iddia ediyordu.

Ancak Yüksek Mahkeme, sandviç ekmeğinin içindeki şeker oranı nedeniyle, temel gıda maddesi olarak kabul edildiğinden, KDV alınmayan ekmekler gibi değerlendirilemeyeceğine hükmetti.

İrlanda'nın 1972 tarihli MDV yasasına göre, ekmeğin içindeki yağ ve şeker gibi maddelerin oranı, hamurdaki un ağırlığının yüzde 2'sini geçemiyor.

Beş yargıçtan oluşan Yüksek Mahkeme, Subway'in İrlanda şubesinin yaptığı başvuru üzerine, Subway sandviçlerindeki ekmeğin şeker oranının hem beyaz hem de kahverengi ekmeklerinde un oranının yüzde 10'u civarında olduğu sonucuna vardı.

Bir Subway Sözcüsü ise "Subway'in ekmeği, tabii ki ekmektir. 30 yıldan uzun süredir ekmeklerimizi kendi dükkanlarımızda pişiriyoruz ve müşterilerimiz her gün bu ekmeklerle yapılan sandviçler için tekrar tekrar geri geliyor" dedi.

İrlanda yasalarına göre ekmek temel gıda maddesi olarak kabul ediliyor ve KDV alınmıyor. Kararın ardından Subway sandviçlerinin ekmeklerinden yüzde 13,5 KDV alınacak.

Dava, İrlanda vergi makamlarının, Subway İrlanda şubesinin 2004-2005 arasında ödenen KDV'yi geri istemesine kadar uzanıyor. Subway İrlanda'nın bu talebi 2006'da reddedilmişti.

Daha sonra da konu Yüksek Mahkeme'nin önüne kadar geldi.

Subway'in kullandığı ekmekler geçmişte de tartışma konusu olmuştu. Şirket 2014'te "yoga matı kimyasalı" diye de anılan azodikarbonamit adlı kimyasalın ekmeklerde kullanımını durdurduğunu açıklamıştı.

Şirket 2014'te

Kimyasal, unu beyazlaştırmak ve hamuru şişirmek için kullanılıyordu. Bu madde aynı zamanda, yoga matı gibi ürünlerin imalatında da kulanılıyor.

Subway'in bu maddenin kullanımını altı yıl önce durdurmasına karşın, ABD Gıda ve İlaç dairesi hala bu kimyasalın gıdada kullanılmasına onay veriyor.

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