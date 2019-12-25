HABER
  4. İrlanda'da bir rahip kiliseyi scooter'ıyla terk etti, o anlar kameraya yansıdı

İrlanda'da bir rahip kiliseyi scooter'ıyla terk etti, o anlar kameraya yansıdı

DÜNYA HABERLERİ  | 25.12.2019 16:59 | Son Güncelleme

İrlanda?da Katolik bir rahip, Noel Ayini?nden sonra kiliseyi scooter?ıyla terk etti.

İrlanda, (DHA)- İrlanda?da Katolik bir rahip, Noel Ayini?nden sonra kiliseyi scooter?ıyla terk etti. O anlar kameraya yansıdı.
Dublin?de Ballyroan Parish Kilisesi rahibi Peter O?Connor, kilisedeki törene katılan çocuklara scooter?ını Noel Baba?nın verdiğini ve denemek istediğini söyledi. Rahip daha sonra scooter?ını binip, kiliseyi terk etti. Törene katılanlardan yerel medyaya konuşan bir kişi, rahibin ilk defa kilisede scooter?a bindiğini ve çocukların da bunu çok şaşırtıcı bulduğunu söyledi.
O anlar kilisedeki törene katılan bir kişi tarafından kayda alındı.

Uzmanlar uyardı: Erkekliğinizden olabilirsiniz Uzmanlar uyardı: Erkekliğinizden olabilirsiniz
Hollanda'da kadın cinayeti: Sokak ortasında bıçaklanarak öldürülmüş kadın cesedi bulunduHollanda'da kadın cinayeti: Sokak ortasında bıçaklanarak öldürülmüş kadın cesedi bulundu
Hollanda'da kadın cinayeti: Sokak ortasında bıçaklanarak öldürülmüş kadın cesedi bulunduHollanda'da kadın cinayeti: Sokak ortasında bıçaklanarak öldürülmüş kadın cesedi bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Tunus'ta önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Tunus'ta önemli açıklamalar

Asgari ücrette tarih belli oldu

Asgari ücrette tarih belli oldu

Nüfus Müdürlüğünden 'yeni kimlik' açıklaması

Nüfus Müdürlüğünden 'yeni kimlik' açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

CHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç

CHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç

Vahşet! 1 haftada 200 kişi öldürüldü

Vahşet! 1 haftada 200 kişi öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İran'da internete kısıtlama getirildi!

İran'da internete kısıtlama getirildi!

O ülkede 27 kişi kaçırıldı!

O ülkede 27 kişi kaçırıldı!

Eylemci alışveriş merkezinin ikinci katından zemine atladı

Eylemci alışveriş merkezinin ikinci katından zemine atladı

Katliam gibi saldırı: 122 ölü

Katliam gibi saldırı: 122 ölü

Otobüsün nehre düşmesi sonucu ölü sayısı 32'ye yükseldi

Otobüsün nehre düşmesi sonucu ölü sayısı 32'ye yükseldi

Erdoğan'dan Tunus'ta önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Tunus'ta önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.