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İrlanda’da kiliseler gayri menkullerini satmaya başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 16:33 | Son Güncelleme

İrlanda’da kilise, halkın Hristiyanlıktan uzaklaşmasıyla gelirinin azalması ve rahiplerce istismara uğrayan çocuklara tazminat ödeyebilmek için gayrimenkullerini satışa çıkardı.

İrlanda’da kilise, halkın Hristiyanlıktan uzaklaşmasıyla gelirinin azalması ve rahiplerce istismara uğrayan çocuklara tazminat ödeyebilmek için gayrimenkullerini satışa çıkardı. Dublin’deki Kutsal Haç İlahiyat Fakültesi binası 95 milyon pounda satıldı.
Katolik kilisesinin altın çağını yaşadığı dönemde yüzyıldır binlerce rahip yetiştiren Kutsal Haç Kilisesinin rahip kolejinin tarihi binası müştemilatı, kilisenin gelirinin azalması üzerine yükselen gayri menkul piyasasında 95 milyon pounda satıldı.
Rahiplerce çocuk tacizleri sebebiyle nüfuzu gittikçe azalan kilisenin artık büyük binalara ihtiyacı kalmaması üzerinde kilisenin gayri menkullerini satmaya başladığı kaydedildi.
İrlanda Katolik Kilisesinin güney Dublin’de, gayri menkul fiyatlarının yükseldiği bir dönemde birkaç önemli binasını satma kararı aldığı belirtildi.
Cizvit Kilisesi büyük bir binasını 55 milyon pounda satışa çıkarırken, Karmalit Kilisesi de bir binasını 35 milyon pounda, The Spiritan cemaati bir gayri menkulünü 20 milyon pounda, St Augustine Kilisesi de bir gayri menkulünü 18 milyon pound satışa çıkardı.
Emlak fiyatlarının yükseldiği bu dönemde diğer kiliselerin de gayri satışının teşvik ettiği kaydedildi.
Bir zamanlar İrlanda’da halkın hayatında yer alan kiliselerin etkisinin azaldığı ve dini okullara çok az sayıda başvuru olması sebebiyle binalara ihtiyaç kalmadığı için kiliselerin gayri menkul satışına yöneldiği belirtildi.
İrlanda’da 2015 yılında yapılan referandumla aynı cinsten evliliğe izin verilmesi ve 2018 yılında da kürtajın serbest bırakılmasının kilisenin toplum üzerinde artık etkili olmadığının işareti olduğu belirtildi.

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