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İrlanda’da kısıtlama karşıtı protesto: 11 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 12:10 | Son Güncelleme

İrlanda’nın başkenti Dublin’de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan kısıtlama kararlarına tepki amacıyla gerçekleştirilen protestoda 11 kişi gözaltına alındı.Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında yeniden artışa gelen vak’a sayıları nedeniyle birçok ülke tedbirlerini arttırdı.

İrlanda’nın başkenti Dublin’de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan kısıtlama kararlarına tepki amacıyla gerçekleştirilen protestoda 11 kişi gözaltına alındı.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında yeniden artışa gelen vak’a sayıları nedeniyle birçok ülke tedbirlerini arttırdı. İrlanda’nın başkenti Dublin’de yaklaşık 100 kişi kısıtlamalara tepki göstererek protesto gerçekleştirdi. Polis ekipleri ise Grafton Caddesi’ndeki göstericilere "halk sağlığı düzenlemelerini ihlal ettikleri" gerekçesiyle göstericilere dağılmaları konusunda uyarı yaptı. Polis araçları kalabalığı ve oturma eylemini önlemek için caddeye park edildi. Protestoya devam göstericilere polis copla müdahale ederken, yaşları 20 ile 60 arasında değişen 9 erkek ve 2 kadın toplam 11 kişi gözaltına alındı ve organizatörler hakkında soruşturma başlatıldı.
Polis birimi gösteri sonrasında, "Covid-19 salgını bir halk sağlığı krizi olmaya devam ediyor. Sağlık ekipleri hayat kurtarmaya devam etmek istiyor. İstekleri, tüm vatandaşların halk sağlığı kurallarına ve düzenlemelerine uymaları. Çok gerekli olmadıkça sokağa çıkmamayı öneriyorlar" şeklinde açıklama yaptı.
İrlanda’da kısıtlamalar 5. seviye çıkarıldı
İrlanda’da Çarşamba gününden itibaren en yüksek seviye olan 5. seviye kısıtlama aşamasına geçilerek zorunlu olmayan iş yerlerinin kapatılmasına, ev ziyaretlerinin yasaklanmasına karar verildi.

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