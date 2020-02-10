İrlanda’da Milliyetçi Sinn Fein’in Seçim Başarısı

İrlanda’nın milliyetçi Sinn Fein partisi seçimlerin ilk sonuçlarına göre en büyük iki partiyi geride bırakmış görünüyor. Partinin lideri Mary Lou McDonald bu durumu ‘‘sandıkta devrim’’ sözleriyle değerlendirdi.

İrlanda Cumhuriyet Ordusu’nun (IRA) eski siyasi kanadı, kendini İrlanda’daki sol kanadın en önemli partisi olarak değerlendiriyor. Reuters haber ajansına göre parti 2016 seçimlerindeki oy oranını neredeyse ikiye katladı ve oyların yüzde 24’ünü aldı.

Bu da partinin Başbakan Leo Varadkar’ın partisinin ve merkez sağdaki rakibi Fianna Fail’in az farkla önünde yer almasını sağladı. Solcu Sinn Fein partisinin bu başarısı uzmanlar tarafından İrlanda’nın asırlık iki parti tekelinden sarsıcı şekilde ayrılması olarak değerlendiriyor.

Ancak Sinn Fein daha az aday sayısına sahip olduğu için parlamentodaki koltuk sayısı olarak en azından bir rakibinin gerisinde kalması bekleniyor. Partinin koalisyonun küçük ortaklarından biri olacağı sanılıyor.

Parti lideri McDonald, Sinn Fein’in hükümet kurmak için tüm partilerle görüşeceğini ve başkalarından da bu sorumlu davranışı beklediğini kaydetti.

McDonald, partisinin şu anda seçmenin dörtte birini temsil ettiğini söyledi ve dışlanmasını kabul etmeyeceğini vurguladı.

İrlanda’nın kuruluşundan itibaren her hükümeti yöneten Fine Gael ve Fianna Fail partileri,Sinn Fein ile koalisyon olasılığını seçimlerden önce elemişti.

