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İrlanda’dan Didim’e gelen genç ölü bulundu, 2 arkadaşı ise yoğun bakımda

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2020 16:27 | Son Güncelleme

Aydın’ın Didim ilçesine tatil için gelen 3 İrlandalı gençten 25 yaşındaki Ritchie Molloy kiraladığı evde ölü bulundu.

İrlanda’dan Didim’e gelen genç ölü bulundu, 2 arkadaşı ise yoğun bakımda

Aydın’ın Didim ilçesine tatil için gelen 3 İrlandalı gençten 25 yaşındaki Ritchie Molloy kiraladığı evde ölü bulundu. Diğer 2 İrlandalı genç ise komaya girerek Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tatil için Didim’in Efeler Mahallesi’nde ev tutan Ritchie Molloy, Aaron Callaghan ve Declan Carson isimli 3 Kuzey İrlandalı gencin, 2 gün önce gece yarısı iddiaya göre kiraladıkları evde uyuşturucu alıp içki içtikleri öğrenildi. Gece yarısına kadar eğlenen gençler aldıkları uyuşturucu madde nedeniyle komaya girdi. İçlerinden biri 112’yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 25 yaşındaki Ritchie Molloy’un cansız bedeni ile karşılaştı. Aaron Callaghan ve Declan Carson isimli iki gencin ise komaya girdiği öğrenildi. Olay yerine gelen ekiplerin ilk incelemelerine göre gençlerin aşırı dozda uyuşturucu ve alkol aldığı tespit edildi.

Yoğun bakıma alındılar
Ambulanslarla Didim Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Aaron Callaghan ve Declan Carson ilk müdahalenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yoğum bakıma alınan 2 İrlandalı gencin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan, bazı ulusal ve uluslararası basın organlarında olayın Bodrum’da yaşandığı ve gençlerin diş beyazlatmak için Türkiye’ye geldiği iddia edilmişti. Gençlerin ailelerinin ülkeye gelmesiyle birlikte olayın Aydın’ın Didim ilçesinde yaşandığı ve gençlerin aşırı dozda uyuşturucu madde kullandıkları ortaya çıktı.

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