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İrlanda’dan geldi, Batman’da gasp edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 09:08 | Son Güncelleme

İrlanda’dan erkek arkadaşını görmek için Batman’a gelen kadın turist kaldıkları evde yüzü maskeli 5 şahıs tarafından gasp edildi.

İrlanda’dan erkek arkadaşını görmek için Batman’a gelen kadın turist kaldıkları evde yüzü maskeli 5 şahıs tarafından gasp edildi. Gaspçılar polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda kısa sürede yakalanırken, kadın turistin parası gaspçılardan alınarak geri verildi. Olayla ilgili 4 zanlı tutuklandı.
Olay, 8 Ocak tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İrlanda’dan erkek arkadaşını görmek için Batman’a gelen Claudia J. isimli turist kadın ile erkek arkadaşı Bahçelievler Mahallesi’nde kaldıkları evde gasp edildi. 2 bin 200 TL parası gasp edilen ve evdeki televizyonu alan gaspçıların kaçması sonrası İrlandalı kadın ve erkek arkadaşı durumu hemen polise bildirdi. Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, gasp olayını gerçekleştirdiği iddia edilen 5 zanlıyı kaçtıkları otomobilin plakasının belirlenmesiyle yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki ifadelerinde suçlarını itiraf eden S.E., B.U., A.Y., A.Y., ve İ.K., mahkemeye çıkarıldı. S.E., B.U., A.Y., A.Y., isimli şahılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, İ.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin gaspçıları hızlıca yakalaması ve parasını geri vermesinin ardından gaspa uğrayan Claudia J., 2 gün sonra Emniyet Müdürlüğüne gelerek polis ekiplerine teşekkür etti.

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