HABER

İrlanda'dan İngiltere'ye "kötü sürpriz" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 18:45 | Son Güncelleme

İrlanda Cumhuriyeti Başbakanı Leo Varadkar: - "İngiltere'nin AB'den ayrılma kararı almasından bu yana yaşanan en çarpıcı gelişmelerden biri AB'nin gösterdiği dikkat değer dayanışma oldu" - "Bunun son dakikada bozulacağını düşünenleri kötü bir sürpriz bekliyor"

LONDRA (AA) - İrlanda Cumhuriyeti Başbakanı Leo Varadkar Avrupa Birliği'nin (AB) Brexit konusunda ülkesiyle dayanışmasının zayıflamasını ümit edenleri "kötü bir sürprizin" beklediğini söyledi.

Başkent Dublin'de Brexit konulu toplantıda konuşan Varadkar, "İngiltere'nin AB'den ayrılma kararı almasından bu yana yaşanan en çarpıcı gelişmelerden biri AB'nin gösterdiği dikkate değer dayanışma oldu." dedi.

İngiltere'nin İrlanda ile ilgili konuları ikili ilişkiler çerçevesinde çözme girişiminin AB'nin sergilediği güçlü dayanışma sayesinde başarısızlığa uğradığını belirten Varadkar, "Bunun son dakikada bozulacağını düşünenleri kötü bir sürpriz bekliyor." ifadesini kullandı.

İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılma ihtimalinin güçlendiğine işaret eden Varadkar, AB'nin de bu durumda İrlanda'ya destek vermeyi vaat ettiğini söyledi.

Öte yandan İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney de İngiltere'nin Brexit tarihini ertelemek için "bir planla başvurması" halinde, AB'nin bunu kabul edebileceğini söyledi.

Coveney, Brexit tarihinin ertelenebileceği muhtemel tarih olarak da haziran ayı sonunu işaret etti.

İngiltere'nin normal takvime göre 29 Mart'ta AB'den resmen ayrılmış olması gerekiyor.

Ancak Başbakan Theresa May AB ile vardığı Brexit anlaşmasının 15 Ocak'ta parlamentoda ezici çoğunlukla reddedilmesinin ardından başlattığı yeniden müzakere sürecine de parlamentodan destek almayı başaramadı. May'in Kuzey İrlanda sınırına ilişkin "tedbir maddesi"ni değiştirmeye yönelik girişimine destek talep eden önerge dün parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında 258'e karşı 303 oyla reddedildi.

- Brüksel'den eli boş dönmüştü

Başbakan May, Parlamentonun 15 Ocak'ta reddettiği Brexit anlaşmasını revize edebilmek için geçen hafta Brüksel'de temaslarda bulunmuş ancak olumlu bir yanıt alamamıştı. İngiltere'nin müzakere heyeti ile AB arasındaki görüşmeler buna rağmen devam ediyor.

İngiliz Parlamentosunun değiştirilmesini talep ettiği "tedbir maddesi" İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasına Brexit'in ardından fiziki sınır girmemesi için formüle edilmişti.

May, bu maddeye ya bir zaman tahdidi getirmeye ya da İngiltere'nin bu maddenin işlerliğine tek yanlı son vermesini sağlayacak bir mekanizma kurulmasına çalışıyor.

Tedbir maddesi İngiltere'nin AB ile kapsamlı ticaret anlaşması imzalayana dek gümrük birliği içinde kalmasını, Kuzey İrlanda'nın da buna ilaveten bir dizi farklı AB kuralına tabi kalmasını öngörüyordu.

Maddeye karşı çıkanlar bunun İngiltere’yi süresiz bir şekilde fiili AB üyesi tutacağını ve Kuzey İrlanda'yı da tedricen İngiltere'den koparacağını ileri sürüyordu.

- Takvim daralıyor

May, İngiliz hükümetinin Brexit tarihini ertelemeyi düşünmediğini ve herhangi bir anlaşmaya varılamaması durumunda anlaşmasız ayrılık seçeneğinden kaçınılamayacağını sık sık yineliyor.

Ancak İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılığı tercih etmesi durumunda bile İngiliz parlamentosunun Brexit tarihinden önce göç, ticaret, finansal hizmetler, tarım, balıkçılık ve sağlık sistemiyle ilgili bir dizi uyum yasasını çıkarması gerekecek.

May'in Brexit anlaşması 15 Ocak'ta Avam Kamarasında 202'ye karşı 432 oy gibi tarihi bir farkla reddedilmişti.

Parlamentoda önceki hafta yapılan oylamalarda ülkenin anlaşmasız Brexit'ten kaçınmasını öngören önerge ile Brexit anlaşmasındaki Kuzey İrlanda sınırına ilişkin "tedbir maddesinin" değiştirilmesi halinde anlaşmanın onaylanmasını içeren bir önerge kabul edilmişti.

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.

Henüz 13 yaşında ama günde bin dolar kazanıyor!Henüz 13 yaşında ama günde bin dolar kazanıyor!
Çocuklar oynayarak Kur’an-ı kerim öğrenecekÇocuklar oynayarak Kur’an-ı kerim öğrenecek
MHP heyetinden İTSO’ya ziyaretMHP heyetinden İTSO’ya ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Brexit ingiltere İrlanda Cumhuriyeti Leo Varadkar Simon Coveney Theresa May

En Çok Okunan Haberler

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

'Yarışmalardan 2 milyon TL ve bir ev kazandım'

'Yarışmalardan 2 milyon TL ve bir ev kazandım'

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

İstanbul'da belediyeden dumanlar yükseliyor!

İstanbul'da belediyeden dumanlar yükseliyor!

Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

Kadıköy'de büyük yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Kadıköy'de yangın! Patlama sesleri geliyor

Uşak'ta polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Dolapta yakalanan FETÖ'cünün WhatsApp mesajları ortaya çıktı

Dolapta yakalanmıştı! WhatsApp mesajları ortaya çıktı

Antalya'da can pazarı! Yardıma balıkçılar koştu

Antalya'da can pazarı! Yardıma balıkçılar koştu

Şişli Belediyesi'nde yangın paniği! Ekipler olay yerinde

İstanbul'da belediyeden dumanlar yükseliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.