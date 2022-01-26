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İrlanda'dan Rusya'ya: Kıyılarımızda yapacağınız tatbikati, nadir balina türlerine zarar verebilir

26.01.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İrlandalı yetkililer, Rusya'nın İrlanda açıklarında yapacağı tatbikatın, ender görülen mavi balinalar da dahil, denizlerdeki vahşi yaşama zarar vermesinden endişeli.

İrlanda'dan Rusya'ya: Kıyılarımızda yapacağınız tatbikati, nadir balina türlerine zarar verebilir

İrlandalı yetkililer, Rusya'nın İrlanda açıklarında yapacağı tatbikatın, ender görülen mavi balinalar da dahil, denizlerdeki vahşi yaşama zarar vermesinden endişeli.

İrlanda Devlet Bakanı Malcolm Noonan, Dublin'deki Rusya Büyükelçisi Yury Filatov'a bir mektup yazarak endişelerini bildirdi, Rus tatbikatının denizlerdeki bazı canlı türleri için felaket olabileceğini kaydetti.

Noonan, tatbikatın tam olarak nasıl yapılacağını bilmediklerini ancak deniz radarları gibi askeri cihazların çıkaracağı seslerin ispermeçet balinası, şişe burunlu balina ve mavi balina gibi ender türlere büyük zarar verebileceğini bildirdi.

Noonan'a göre deniz radarlarının çıkardığı sesler balinalar gibi memeli hayvanların işitme duyularına zarar vererek kalıcı hasara, hatta ölüme yol açabiliyor.

Dünyadaki en büyük hayvan olan mavi balinalar nadiren görülebiliyor

Rusya'nın deniz tatbikatı gelecek ay, İrlanda'nın güneybatı kıyılarının yaklaşık 240 kilometre açıklarında yapılacak.

İrlanda Savunma Bakanı Simon Coveney de hakiki mühimmat kullanılacak olan tatbikattan memnun olmadıklarını, ancak bunu engelleyecek güçleri olmadığını söylemişti.

Rusya'nın deniz tatbikatı, Ukrayna nedeniyle Rusya ile Batı arasındaki ilişkilerin gergin olduğu bir döneme rastladı.

Rusya'nın İrlanda Büyükelçisi Yuri Filatov ise kaygıları son derece abartılı bulduğunu belirterek, yapılması planlanan tatbikatın İrlanda'ya da başkalarına tehdit olmadığını söyledi.

Filatov, tatbikata 3-4 geminin katılacağını ve "İrlandalı meslektaşlarına açıkladığı gibi, rahatsızlığa veya kaygıya neden olacak ya da merak edecek hiçbir şey olmadığını" ifade etti.

Filatov, haber değeri olmayan tatbikatın, Rusya'nın Avrupa'yı tehdit ettiği yolundaki "propaganda kampanyasına" alet edildiğini belirtti.

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