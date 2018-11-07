İrlandalı boksör davasında yeni gelişme!

Kuveyt asıllı İrlandalı boksör boksör Mohammed Fadeldabbous'u darp ettiği iddia edilen esnafın cezasında indirime gidildi.

Fadeldabbous'u darp ettiği gerekçesiyle İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından "Kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıl 6 ay 5 gün hapis cezasına çarptırılan Şenol Palan'ın talebi üzerine dosya İstinaf Mahkemesi'ne geldi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi, Şenol Palan'ın talebi üzerine bugüne duruşma günü verdi. Duruşmaya Şenol Palan'ın ve Avukatı Yunus Yalçın katıldı.

Savunmasını yapan Şenol Palan, olay günü bir kişinin geldiğini, büfesinde alkol olmaması nedeniyle aralarında tartışma yaşandığını, bu kişinin oteline giderek aralarında Mohammed Fadeldabbous'un da bulunduğu 2 kişi ile birlikte geri dönerek tartışma çıkardıklarını, bunun üzerine davaya konu olayın yaşandığını söyledi.

"SULARI BİLEREK DÖKTÜ"

Dolabındaki suların kazara yere dökülmediğini söyleyen Şenol Palan, Mohammed Fadeldabbous'un olayın çıkmasına neden olan suları bilerek döktüğünü iddia etti. Palan beraatine karar verilmesini istedi.