HABER

İrlandalı kadın turisti ölüm restoranda yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2019 15:26 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde eşiyle beraber tatil yapan 40 yaşındaki İrlandalı kadın geldikleri restoranda kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi.Olay, dün akşam saatlerinde Oba Mahallesi Dadaşlar Caddesi üzerindeki bir restoranda meydana geldi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde eşiyle beraber tatil yapan 40 yaşındaki İrlandalı kadın geldikleri restoranda kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam saatlerinde Oba Mahallesi Dadaşlar Caddesi üzerindeki bir restoranda meydana geldi. Eşiyle birlikte restorana gelen Anette Lauis Geelan (40), aniden rahatsızlandı. Durumu fark eden çevredekiler İrlandalı kadını özel araçla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Geelan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Doğuştan kalp hastası olduğu ve ilaç kullandığı öğrenilen Geelan’ın ilk incelemelerde kalp krizi geçirdiği belirlendi. Geelan’ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Antalya Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görülmemiş olay! Mahkeme kararıyla zam yaptıGörülmemiş olay! Mahkeme kararıyla zam yaptı
Manisa’da 5 katlı binanın çatısı alev alev yandıManisa’da 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Giresun'daki kazada ölen 6 kişiden 5'i toprağa verildiGiresun'daki kazada ölen 6 kişiden 5'i toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

Beyaz mayolu pozuyla takipçilerini büyüledi!

Beyaz mayolu pozuyla takipçilerini büyüledi!

Erzurum Oltu'da peş peşe depremler

Erzurum Oltu'da peş peşe depremler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

İçişleri Bakanı Soylu'dan "15 Temmuz" mesajı

İçişleri Bakanı Soylu'dan "15 Temmuz" mesajı

Rum basınından flaş iddia!

Rum basınından flaş iddia!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dehşet evi! Biri baltayla biri silahla! Baba ve oğlu hayatını kaybetti!

Biri baltayla biri silahla! Baba ve oğlu hayatını kaybetti!

Samsun’da 15 Temmuz sonrası FETÖ’den 10 bin 334 kişi hakkında işlem yapıldı

Samsun’da 10 bin 334 kişiye FETÖ'den işlem

Daireye giren polis ekipleri vahşetle karşılaştı! İstanbul'da korkunç olay!

Daireye giren polis ekipleri vahşetle karşılaştı!

Camide namaz kılan abisine kurşun yağdırdı!

Her şey namaz sırasında yaşandı! Camide dehşet!

İki ailenin kavgasında taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Silivri'de kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.