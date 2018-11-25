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İrlandalı kadın turisti Türk sevgilisi darbetti

YAŞAM HABERLERİ  | 25.11.2018 18:15 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde İrlandalı kadın turist, kendisi gibi alkollü olan Türk sevgilisi tarafından sokak ortasında tekme tokat dövüldü.

İrlandalı kadın turisti Türk sevgilisi darbetti

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde İrlandalı kadın turist, kendisi gibi alkollü olan Türk sevgilisi tarafından sokak ortasında tekme tokat dövüldü. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülenirken, genç kadın şikayetçi olmadı.
Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı, Tarihi Kervansaray binasında, dün saat 02.00 sıralarında İrlandalı kadın turist, çıkan tartışmanın ardından Türk sevgilisi tarafından sokak ortasında çevredekilerin şaşkın bakışları arasında darbedildi. Çevredekiler durumu polise bildirirken, bir yandan da o anları cep telefonları ile görüntüledi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, duruma müdahale etti. İrlandalı kadın, Türk sevgilisinden şikayetçi olmayıp uzaklaştı. Olaydan bir süre sonra polis ekipleri, sevgilisi tarafından darbedilen kadını yine tarihi Kervansaray'ın yakınlarında fark etti. Ancak kadın polis ekiplerine yine şikayetçi olmadığını söyledi. Ancak Türk sevgilisi gibi alkollü olan ve ayakta durmakta zorlanan kadın, polis ekiplerinin çağırdığı 112 Acil Servis ambulası ile Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavisi yapılan kadın, tabucu edildi.
Yaşanan bu anlar ise Kuşadalılar tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

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İrlandalı kadın turisti Türk sevgilisi darbettiİrlandalı kadın turisti Türk sevgilisi darbettiİrlandalı kadın turisti Türk sevgilisi darbettiİrlandalı kadın turisti Türk sevgilisi darbetti

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