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İrlandalı şair W.B. Yeats’tan İrlanda Masalları

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 10:32 | Son Güncelleme

Nobel Edebiyat Ödüllü İrlandalı şair W.B.

Nobel Edebiyat Ödüllü İrlandalı şair W.B. Yeats’ın İrlanda Masalları adlı kitabı raflardaki yerini aldı.
Periler olmasa İrlanda köylüleri şiire ve öykülere bu kadar düşkün olur muydu? Denizi ve karayı sevmeyi efsanelerinden öğrenmemiş olsalar, Donagal’ın köylü kızları ülkenin başka yerlerinde çalışırken eğilip de denizi öperler miydi? İrlanda masallarının temelinde, topluluklar halinde ya da yalnız yaşayan kara ve su perileri var. Eski zamanlarda olduğu kadar olmasa da bu perilerin varlığına olan inanç hâlâ yok olmuş değil. Nobel Edebiyat Ödüllü İrlandalı şair W.B. Yeats, bu masalları hikâye anlatıcılarından dinleyip derleyerek aktarıyor ve İrlanda’nın meşhur perileri hakkında ayrıntılı bilgi veriyor. Çevirisini Servin Sarıyer yaptığı İrlanda Masalları Karakarga Yayınları etiketiyle okuyucuların beğenisine sunuldu.

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