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İrlanda’nın Cork Limanında büyük yangın

09.01.2021 15:52 | Son Güncelleme:
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İrlanda’nın güneyindeki Cork Limanı’ndaki bir depoda geniş çaplı yangın çıktı.İrlanda’nın güneyindeki Cork Limanı’ndaki Ringaskiddy rıhtımında büyük bir yangın çıktı.

İrlanda’nın güneyindeki Cork Limanı’ndaki bir depoda geniş çaplı yangın çıktı.
İrlanda’nın güneyindeki Cork Limanı’ndaki Ringaskiddy rıhtımında büyük bir yangın çıktı. Liman yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, yangının navlun hizmetleri için kullanılan bir derin su rıhtımındaki tahıl deposunda başladığı ifade edildi. Yaklaşık 10 bin ton hayvan yemi içeren depoda çıkan yangın nedeniyle bölgeden yoğun duman yükselirken, yetkililer halkın tüm kapı ve pencerelerini kapalı tutması gerektiğini ve dışarı çıkmamalarını belirtti.
Herhangi bir can kaybının olmadığı, limandaki tüm gemi seferlerinin bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığı bildirildi.

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