Irmağa giren Afgan'ı dalgıçlar boğulmaktan kurtardı

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA) - KIRIKKALE'nin Bahşili ilçesinde, serinlemek için girdiği ırmakta boğulma tehlikesi geçiren Afganistan uyruklu Sayed Rohullah (34), dalgıçlar tarafından kurtarıldı.

Kırıkkale'de yaşayan Afgan Sayed Rohullah, piknik yapmak için arkadaşlarıyla beraber sabah saatlerinde Bahşili'deki Celal Bayar Parkı'na gitti. Rohullah, serinlemek için parkın yanından geçen Kızılırmak'a girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Rohullah'ı gören arkadaşları, yetkililere haber verdi. Bu sırada Kızılırmak üzerinde olası boğulmalara karşı önlem alan Kırıkkale Belediyesi su altı kurtarma ekipleri, Rohullah'ın yardımına koştu. Dalgıçlar, Rohullah'ı ırmaktan çıkararak, bota aldı. Botla kıyıya getirilen Rohullah, sağlık görevlilerince ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Sayed Rohullah'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

