HABER

Irmağa giren Suriyeli boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2019 20:50 | Son Güncelleme

ANTALYA’nın Manavgat ilçesindeki Köprüçay Irmağı’na giren Suriyeli Servat Molla (27), boğuldu.

Irmağa giren Suriyeli boğuldu

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Manavgat ilçesindeki Köprüçay Irmağı’na giren Suriyeli Servat Molla (27), boğuldu.
Manavgat’ın Sağırın Mahallesi Su Pompası mevkiine arkadaşlarıyla piknik için Antalya’dan gelen Suriyeli Servat Molla, öğle saatlerinde Köprüçay Irmağı’na girdi. Bir süre ırmak kenarında yüzen Servat Molla, suda kaybolunca arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ekipleriyle birlikte Antalya İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri geldi.
Köprüçay Irmağı’nda yapılan aramada Servat Molla’nın cesedi JAK timi tarafından suya girdiği yerden 10 metre ileride 3 metre derinde bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Servat Molla’nın cenazesi Manavgat Devlet Hastanesi morguna, oradan da kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Irmağa giren Suriyeli boğulduIrmağa giren Suriyeli boğuldu

BTC’nin İşlem Hacmi DüşüyorBTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor
Vinçten düşen işçi öldüVinçten düşen işçi öldü
Şanlıurfa’da terör operasyonuŞanlıurfa’da terör operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

'500 kilo altın' iddiasıyla resmi kazı yapıldı, bakın ne çıktı

'500 kilo altın' iddiasıyla resmi kazı yapıldı, bakın ne çıktı

Acılı eşten yürek burkan paylaşım

Acılı eşten yürek burkan paylaşım

Sen Anlat Karadeniz'in başrolü bikinili pozlarıyla Instagram'ı salladı

Sen Anlat Karadeniz'in başrolü bikinili pozlarıyla Instagram'ı salladı

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

İBB'de yeni atama! İşte o isim

İBB'de yeni atama! İşte o isim

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Restoranın oyun parkında korkunç ölüm! Helikopterde elektrik çarptı...

5 yaşındaki kız çocuğunun korkunç ölümü...

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Türkiye'nin kanını donduran cinayette gelişme: Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Evdeki yılan paniğe neden oldu

Bir günde ikinci yılan vakası!

Kayıp iki kız için arama çalışması başlatıldı

Polis her yerde onları arıyor!

16 gündür kayıp olan şahıs uçurumda ölü bulundu

Günlerdir kayıptı... Cansız bedeni uçurumda bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.