Irmağın çamurlu suyu denizin rengini değiştirdi

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN'da, yağmurla yükselen Bartın Irmağı'ndan akan çamurlu su nedeniyle denizin rengi değişti.

Yaklaşık 15 kilometrelik bölümü Bartın'dan geçen Bartın Irmağı'nın su seviyesi, yağmurla yükseldi. Kentte 2 gündür etkili olan yağmurun ardından ırmağın Karadeniz'e döküldüğü Bartın Limanı açığında, denizin rengi değişti. Liman bölgesinde geniş su alanının rengi, ırmaktan akan çamurlu su nedeniyle sarıya döndü. Irmak ile denize taşınan atıklar da kıyı bölgelerde kirliliğe yol açtı.

