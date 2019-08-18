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Irmağın suyu siyaha büründü, balık ölümleri başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 13:14 | Son Güncelleme

BARTIN Irmağı'nın suyu, artan kirlilik nedeniyle siyaha bürünürken, toplu balık ölümleri başladı.

Irmağın suyu siyaha büründü, balık ölümleri başladı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN Irmağı'nın suyu, artan kirlilik nedeniyle siyaha bürünürken, toplu balık ölümleri başladı. Mahallelinin şikayetiyle Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ölü balıklardan numune alırken, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerince de inceleme başlatıldı.
Bartın Irmağı'nın Kozcağız beldesi bölümünden gelen yatakta, son günlerde artan kirlilik nedeniyle, suyun rengi siyaha döndü. Gölbucağı Mahallesi'nde oturanlar, Asma köprü altında da biriken çöp ve kötü koku nedeniyle, şikayetçi olduklarını belirtti. Mahalleli, toplu balık ölümleri ve kötü koku nedeniyle durumu Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Irmakta yaşanan kirlilik üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı. Irmakta toplu balık ölümlerinin görülmesi üzerine Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de ölü balıklardan numune alıp inceleme başlattı.
Toplu balık ölümlerini gören mahalleli duruma tepki gösterdi.

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Irmağın suyu siyaha büründü, balık ölümleri başladıIrmağın suyu siyaha büründü, balık ölümleri başladıIrmağın suyu siyaha büründü, balık ölümleri başladıIrmağın suyu siyaha büründü, balık ölümleri başladı

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