MAGAZİN

Irmak Atuk Çeşme'de

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.08.2018 15:01 | Son Güncelleme

Ünlü sunucu ve manken Irmak Atuk, bayram tatilini Çeşme'de annesi ve erkek arkadaşıyla birlikte geçirirken görüntülendi.

Atuk düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerinde topladı.

Irmak Atuk'un tatil keyfi

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Irmak Atuk bayram tatilini Çeşme’de geçiriyor.

Irmak Atuk bayram tatilini Çeşme’de geçiriyor.
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Annesi Sevim Atuk ve erkek arkadaşıyla tatil yapan ünlü sunucu ve manken önceki gün Momo Beach’te objektife takıldı.

Annesi Sevim Atuk ve erkek arkadaşıyla tatil yapan ünlü sunucu ve manken önceki gün Momo Beach’te objektife takıldı.
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Atuk, tatilin keyfini uzun uzun güneşlenip, sevgilisi ve annesiyle sohbet ederek çıkardı.

Atuk, tatilin keyfini uzun uzun güneşlenip, sevgilisi ve annesiyle sohbet ederek çıkardı.
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Güneşlendikten sonra Çeşme'nin serin sularına kendini bırakarak bol bol yüzdü ve yılın yorgunluğunu attı.

Güneşlendikten sonra Çeşme'nin serin sularına kendini bırakarak bol bol yüzdü ve yılın yorgunluğunu attı.
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Ünlü manken fit haliyle tüm dikkatleri üzerinde topladı.

Ünlü manken fit haliyle tüm dikkatleri üzerinde topladı.
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Irmak Atuk'un tatil keyfi

Irmak Atuk'un tatil keyfi
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Irmak Atuk'un tatil keyfi

Irmak Atuk'un tatil keyfi
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Irmak Atuk'un tatil keyfi

Irmak Atuk'un tatil keyfi
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Irmak Atuk'un tatil keyfi

Irmak Atuk'un tatil keyfi
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Irmak Atuk tatil çeşme

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