Irmak Atuk Çeşme'de

Atuk düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerinde topladı.
Irmak Atuk'un tatil keyfi
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Irmak Atuk bayram tatilini Çeşme’de geçiriyor.
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Annesi Sevim Atuk ve erkek arkadaşıyla tatil yapan ünlü sunucu ve manken önceki gün Momo Beach’te objektife takıldı.
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Atuk, tatilin keyfini uzun uzun güneşlenip, sevgilisi ve annesiyle sohbet ederek çıkardı.
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Güneşlendikten sonra Çeşme'nin serin sularına kendini bırakarak bol bol yüzdü ve yılın yorgunluğunu attı.
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Ünlü manken fit haliyle tüm dikkatleri üzerinde topladı.
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Irmak Atuk'un tatil keyfi
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Irmak Atuk'un tatil keyfi
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Irmak Atuk'un tatil keyfi
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Irmak Atuk'un tatil keyfi
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