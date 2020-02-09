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Irmak Atuk umreye gitti! Annesi paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2020 09:46 | Son Güncelleme

2002 senesinde gerçekleştirilen Best Model of Turkey yarışmasında birinci olan Irmak Atuk, annesiyle beraber umreye gitti. Ünlü modelin annesi o anları paylaşmayı ise ihmal etmedi.

Irmak Atuk umreye gitti! Annesi paylaştı

2002'de Kıvanç Tatlıtuğ ile beraber katıldıkları Best Model of Turkey yarışmasında birinci, aynı sene gerçekleştirilen Best Model of the World yarışmasında ikinci gelerek adını duyuran Irmak Atuk, annesi Sevim Atuk ile beraber kutsal topraklara gitti.

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Yaklaşık bir yıldır iş insanı Metin Güneş ile evli olan Irmak Güneş evliliklerinin birinci yıl dönümünde kutsal toprakları ziyaret ettiler. Çiftin yanlarında Irmak Güneş’in annesi Sevim Atuk da vardı.

Umreden fotoğrafları ise Irmak Güneş’in annesi sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü ismin annesi Sevim Atuk fotoğrafları, "Allah nasip etti kutsal topraklara gelip umre yapmayı kızımla... Şükürler olsun" notu ile Instagram'da paylaştı.


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