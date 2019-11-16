Irmak kenarında yaralı bulunan kişi, 13 gün sonra öldü

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, ırmak kenarında yaralı ve baygın halde bulunan Özkan Sönmez (31), 13 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, 3 Kasım'da, Canik ilçesinde meydana geldi. Mert Irmağı kenarında yürüyenler, bir kişinin baygın halde yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yaralı olduğu da belirlenen kişinin Özkan Sönmez olduğu tespit edildi. Sönmez, yapılan ilk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Bilinci yerinde olmayan Özkan Sönmez, 13 gün süren yaşam mücadelesini bugün kaybetti.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. Sönmez'in nasıl yaralandığını araştırıyor.

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