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Irmak suyu yükselince mahsur kalan piknikçileri itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2019 12:44 | Son Güncelleme

MERSİN'in Tarsus ilçesindeki Keşbükü Irmağı kıyısına pikniğe giden 5 akraba, suyun yükselmesi nedeniyle mahsur kalınca itfaiye tarafından ırmağın iki yakasına bağlanan halat ile kurtarıldı.

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesindeki Keşbükü Irmağı kıyısına pikniğe giden 5 akraba, suyun yükselmesi nedeniyle mahsur kalınca itfaiye tarafından ırmağın iki yakasına bağlanan halat ile kurtarıldı. Olay, dün akşam Keşbükü Irmağı'na da ismini veren Keşbükü Mahallesi'nde meydana geldi. Hamdi Süver ve 4 akrabası, piknik yapmak için Keşbükü Irmağı'nın karşı kıyısına geçti. Burada yemek yiyip, eğlenen grup, geri dönmek istediğinde ise baraj kapaklarının açılması nedeniyle suyun yükseldiğini fark etti. Geri dönemeyen grup, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, ırmağın iki yakasına bağlanan halat yardımı ile 5 kişiyi kurtardı.

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