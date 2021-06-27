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Irmak Ünal'ın yeni işi! Uzun eğitimler sonunda başardı

27.06.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta sanatçı Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal, Yoga Eğitmenlik Eğitimi Sertifikası’na kavuştu. Ünal yeni işini sosyal medyadan duyurdu.

Irmak Ünal'ın yeni işi! Uzun eğitimler sonunda başardı

Bir dönem oyunculuk yapan Irmak Ünal setlere ara vermiş ve kendini spora adamıştı. Yoğun uğraşlar sonucu Ünal, eğitmenlik sertifikasını aldı.

Hocası Esra Cinsar Arslan’la Instagram’dan bir fotoğrafını yayınlayan Ünal, paylaşımına, "Ne mutlu bana ki böylesine ışık saçan bir ruhla yollarım kesişti. Bu güzel kadının ellerinden 200 saatlik eğitim sertifikamı aldım. Yolum açık olsun" notunu düştü.

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"YAĞ ORANIM YÜZDE 14"

Kampüsistan, Arka Sokaklar, El Gibi ve Acı Hayat gibi televizyon dizilerinde rol alan Ünal, spor tutkunu.

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Kaslı görüntüsüyle sık sık gündeme gelen oyuncu, "Aslında çok uzun zamandır spor yapıyorum. Yağ yüzdemi eski haline getirince tekrar kaslarım çıktı ortaya. Kaslanmam, yağ yüzdesinin düşmesi, doğru beslenme ve yaptığım antrenmanla ilgili. Yağ oranım yüzde 14" diyor.

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Irmak Ünal
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