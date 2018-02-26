MAGAZİN

Irmak Ünal striptiz şovu paylaştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.02.2018 10:02 | Son Güncelleme

Irmak Ünal Amerika gezisinde gittiği bir kulüpte dansçının seksi danş şovunu beğenip takipçileriyle de paylaştı

Irmak Ünal striptiz şovu paylaştı

Cihan Ünal’ın oyuncu kızı Irmak Ünal sosyal medyayı aktif kullanıyor. Son dönemlerde kendisini spora adadı. Sık sık da spor yaparken pozlarını paylaşıyor.

Ancak Irmak Ünal, kimi zaman da spor dışında da paylaşımlar yapıyor. Son paylaşımı da bunun en güzel örneği... Irmak Ünal'ın Amerika ziyareti sırasında çekip paylaştığı son video takipçilerini şaşırttı.

Gittiği bir gece kulubünde dansçı kadının performansını videoya alan Irmak Ünal seksi görüntüler içeren bu sahneleri takipçileriyle paylaşmakta bir sıkıntı görmedi.

Striptiz yapan dansçının şovunu takipçileriyle paylaşan Ünal yine gündem olmayı başardı. (Sözcü)

İşte o dans:

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Irmak Ünal ırmak ünal dans

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Kendisi orda ne yapıyormuş acaba onuda soran olmusmu?
keşke kendisi yapsaydı çok yakışırdı...
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