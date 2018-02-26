Irmak Ünal striptiz şovu paylaştı

Cihan Ünal’ın oyuncu kızı Irmak Ünal sosyal medyayı aktif kullanıyor. Son dönemlerde kendisini spora adadı. Sık sık da spor yaparken pozlarını paylaşıyor.

Ancak Irmak Ünal, kimi zaman da spor dışında da paylaşımlar yapıyor. Son paylaşımı da bunun en güzel örneği... Irmak Ünal'ın Amerika ziyareti sırasında çekip paylaştığı son video takipçilerini şaşırttı.

Gittiği bir gece kulubünde dansçı kadının performansını videoya alan Irmak Ünal seksi görüntüler içeren bu sahneleri takipçileriyle paylaşmakta bir sıkıntı görmedi.

Striptiz yapan dansçının şovunu takipçileriyle paylaşan Ünal yine gündem olmayı başardı. (Sözcü)

İşte o dans: