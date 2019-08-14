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Irmakta araçlarıyla mahsur kalan aile itfaiye ekiplerince kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 00:08 | Son Güncelleme

Irmakta araçlarıyla mahsur kalan aile itfaiye ekiplerince kurtarıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde ırmakta araçlarıyla mahsur kalan aileyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Engin Allabaş ve ailesi, 33 DCM 10 plakalı arazi araçlarıyla Berdan Irmağı'nın karşı kıyısına geçerek piknik yaptı.

Akşam saatlerinde evlerine dönmek isteyen Allabaş ailesi, araçlarıyla ırmaktan geçerken su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, mahsur kalan 4 kişiyi kurtararak aracı halat yardımıyla kıyıya çekti.

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