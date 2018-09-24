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Irmakta boğulan öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 17:32 | Son Güncelleme

Irmakta boğulan öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde balık tutmak isterken düştüğü ırmakta boğulan öğretmenin cenazesi toprağa verildi.

Sivas merkez Kılavuz İMKB İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Sadettin Şahin'in (47) cenazesi, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinden alınarak Huzur Mahallesi Bilali Habeşi Camisi'ne getirildi.

İkindi vakti düzenlenen cenaze törenine Şahin'in ailesi ve yakınları, Sivas Valisi Davut Gül, Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Eğitim Bir-Sen Sivas Şube Başkanı İlhan Karakoç, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Törende Şahin'in oğlu Mustafa Şahin ile bazı öğrenciler gözyaşlarına hakim olamadı.

Cenaze namazının ardından Şahin'in naaşı, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sadettin Şahin, dün akşam Yıldızeli ilçesi Gökkaya köyü yakınlarından geçen Yıldız Irmağı'nda balık tutarken suya düşmüş, ırmaktan çıkarılarak Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılmış ancak kurtarılamamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
balık tutma boğulan öğretmen Sivas Yıldızeli

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