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Irmakta boğulan öğretmen, son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 21:59 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde balık tutmak için girdiği Yıldız Irmağı'nda boğularak yaşamını yitiren sınıf öğretmeni Sadettin Şahin (47), son yolculuğuna uğurlandı.

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde balık tutmak için girdiği Yıldız Irmağı'nda boğularak yaşamını yitiren sınıf öğretmeni Sadettin Şahin (47), son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yıldızeli'ne bağlı Gökkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas merkez Kılavuz İMKB İlkokulu'nda sınıf öğretmeni, evli ve 3 çocuk sahibi Sadettin Şahin iddiaya göre, ailesi ile birlikte piknik yapmak ve balık tutmak için Yıldız Irmağı yakınına geldi. Burada tulum giyerek ırmağa giren Şahin, bir süre sonra suda gözden kaybolmaya başladı. Kısa sürede sulara gömülen Sadettin Şahin'i yakınları ırmaktan çıkardı. Baygın haldeki Şahin, yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sadettin Şahin burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OĞLU GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Hastanedeki otopsi işleminin ardından öğretmenin cenazesi ailesine teslim edildi. Sınıf öğretmeni Sadettin Şahin için bugün Huzur Mahallesi Bilal-i Habeşi Cami'nde cenaze namazı kılındı. İkinci namazı sonrası kılınan cenaze namazına Sivas Valisi Davut Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü ile eğitim sendikaları temsilcileri, öğretmenler ve Şahin'in öğrencileri katıldı. Cenazeye katılan Sadettin Şahin'in öğrencilerinin oldukça üzgün olduğu görüldü. Sadettin öğretmenin büyük oğlu Mustafa Şahin (17) de babasının cenaze namazı sırasında gözyaşlarına boğuldu. Sadettin Şahin'in cenazesi, kılınan namazın ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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