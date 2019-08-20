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Irmakta boğulmalara karşı broşürlü uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 15:11 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'nin Bahşılı ilçesinde polis ekipleri, Kızılırmak kenarında piknik yapanları broşür dağıtarak boğulmalara karşı uyardı.

Irmakta boğulmalara karşı broşürlü uyarı

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'nin Bahşılı ilçesinde polis ekipleri, Kızılırmak kenarında piknik yapanları broşür dağıtarak boğulmalara karşı uyardı.
Bahşılı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeden geçen Kızılırmak kenarında Celal Bayar Parkı'nda piknik yapan vatandaşları uyardı. Polisler, son dönemde ırmakta meydana gelen boğulma olaylarına dikkat çekerek, özellikle aillelerin çocuklarına sahip çıkmalarını ve suya girmelerine engel olmalarını istedi. Bahşılı İlçe Emniyet Müdür Vekili Dursun Ergül, boğulma vakalarına karşı duyarlılığı arttırmak amacıyla hazırladıkları broşürleri vatandaşlara dağıtarak, kendilerini uyardıklarını söyledi.

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Irmakta boğulmalara karşı broşürlü uyarıIrmakta boğulmalara karşı broşürlü uyarı

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