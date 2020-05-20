Irmakta cansız bedeni bulunan Pınar'ın ailesi: Evden zorla götürülmüş

Ordu’da yaşayan Pınar Sarı, 6 yaşındayken annesi ölünce evlatlık verildi. Evlatlık verildiği aileyle yaşayan Pınar, geçen pazar günü, kimsenin olmadığı sırada evden çıktı ancak geri dönmedi. Sarı ailesi de polise kayıp olduğunu bildirdi. Hemen arama çalışması başlatan polis, mobese kameralarından Pınar Sarı'nın yanında 5 erkek ile Melet Irmağı kenarına gittiğini belirledi. Irmak ile çevresinde arama başlatıldı. Dün saat 11.00 sıralarında ise suda, Pınar Sarı'nın cansız bedeni bulundu. Melet Irmağı ile çevresinde, olay yeri inceleme ekipleri delil araması yaparken kimlikleri belirlenen 5 şüpheli, gözaltına alındı.

EVDEN ZORLA ALINDIĞI İDDİASI

Şüphelilerin sorgusu sürerken Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapılan Pınar Sarı’ın cenazesi bugün kendisini büyüten aile ve biyolojik babası İlhan Yurt tarafından teslim alındı. Kızlarının yüzme bildiğini ve ırmağa atlaması için bir neden olmadığını söyleyen aile, Pınar'ın evden zorla götürüldüğünü öne sürdü.

'IRMAĞA ATLAYACAK BİRİ DEĞİLDİ'

Evlatlık aldığı Pınar’a 22 yıl boyunca öz kızı gibi baktığını ifade eden Fatma Sarı (60), “22 yıldır ben baktım ona. Kaybolduğu gün evde yoktum. Telefonuna ulaşılmıyordu. Babası ‘arkadaşına gitmiştir, gelir birazdan’ dedi. Ben aramaya devam ettim. Her aradığımda ‘aradığınız kişiye ulaşılmıyor’ dedi. Daha sonra karakola bildirdik. Sonra da ırmakta cesedinin bulunduğunu söylediler. Pınar, ırmağa atlayacak bir insan değildi. İstanbul’da yaşadı, orada yüzüyordu. Olayın faillerinin bulunmasını ve en ağır cezayı almalarını istiyorum. Benim ciğerlerim koptu. Benim bir oğlum düşerek, öldü. Pınar’ı büyüttüm o da suda gitti” dedi.