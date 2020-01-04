HABER
  4. Irmakta cesedi bulunan oğlunu dövmesinden teşhis etti

Irmakta cesedi bulunan oğlunu dövmesinden teşhis etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 10:41 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, Manavgat Irmağı'nda dün bulunan erkek cesedinin 17 gündür kayıp olarak aranan Abdullah Yiğit'e (22) ait olduğu tespit edildi.

Irmakta cesedi bulunan oğlunu dövmesinden teşhis etti

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'da, Manavgat Irmağı'nda dün bulunan erkek cesedinin 17 gündür kayıp olarak aranan Abdullah Yiğit'e (22) ait olduğu tespit edildi. Abdullah Yiğit'i, babası Turgut Yiğit kolundaki Türk bayrağı dövmesinden teşhis etti.
Manavgat Irmağı kıyısında dün saat 10.00 sıralarında ağaca takılı erkek cesedini fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bölgeye, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Dalgıç ekipleri, tekneyle ırmağa açılarak cesedi karaya çıkardı. Yapılan incelemenin ardından üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
KOLUNDAKİ TÜRK BAYRAĞI DÖVMESİNDEN TEŞHİS ETTİ
Kayıp başvurularını inceleyen polis ekipleri, durumu Turgut Yiğit'e haber verdi. Morga gelen Turgut Yiğit, cesedin 17 gündür aranan oğlu Abdullah Yiğit'e ait olduğunu, kolundaki Türk bayrağı dövmesinden teşhis etti. Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Abdullah Yiğit'in cenazesi Gündoğmuş ilçesinde toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Daha 1 yaşında ama...Sosyal medyayı sallayan video! Daha 1 yaşında ama...Sosyal medyayı sallayan video!
Gasp şebekesine 3 tutuklamaGasp şebekesine 3 tutuklama
Sahte diş hekimine suçüstüSahte diş hekimine suçüstü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Irak'ta bir askeri konvoy daha vuruldu!

Irak'ta bir askeri konvoy daha vuruldu!

ABD Kongresi'nden Trump'ı zora sokacak İran kararı!

ABD Kongresi'nden Trump'ı zora sokacak İran kararı!

Korkunç cinayet! 17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

Korkunç cinayet! 17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

Görüntülendiğini anlayınca çıkarıp attı!

Görüntülendiğini anlayınca çıkarıp attı!

Irak'taki saldırının ardından Haşdi Şabi'den ilk açıklama!

Irak'taki saldırının ardından Haşdi Şabi'den ilk açıklama!

Irak'tan flaş ABD kararı: Askeri varlığı sonlandırılabilir

Irak'tan flaş ABD kararı: Askeri varlığı sonlandırılabilir

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adalet Bakanı Gül'den 'Carlos Ghosn' açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den 'Carlos Ghosn' açıklaması

Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren 'sosyal medya' kararı! Onlar da tazminat ödeyecek

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Çanakkale’de uyuşturucu ve fuhuş operasyonu!

Çanakkale’de uyuşturucu ve fuhuş operasyonu!

İzmir'de evinde yaptığı içkiyi içtiği iddia edilen kişi hastanede öldü

Evinde yaptığı alkol yüzünden öldü!

İstanbul Sarıyer'de yaban domuzlarını elleriyle besliyor

Sarıyer'de yaban domuzlarını elleriyle besliyor

Boyu iki metre! 'Herkül'e paha biçilemiyor: 100 bin lira dahi verseler satmam

Paha biçilemiyor! "100 bin lira dahi verseler satmam"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.