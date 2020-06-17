HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Irmakta intihara kalkışan kadını, suya atlayıp kurtardı

Irmakta intihara kalkışan kadını, suya atlayıp kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2020 16:35 | Son Güncelleme

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ırmağa atlayıp intihara kalkışan kadını, o sırada arkadaşlarıyla ırmak kıyısında sohbet eden Mert Aydın kurtardı. Kadın hastaneye götürülürken, onu kurtaran Mert Aydın, "Hiç düşünmeden suya atladım. Kendisi, bırakmam için bana direndi. Güçlükle ikna edip, kenara getirdim. Sudan çıkardık" dedi.

Olay, dün akşam Aşağı Hisar Mahallesi'nde meydana geldi. Manavgat Irmağı kıyısında arkadaşıyla sohbet eden Mert Aydın, bu sırada Manavgat Irmağı'na bir kadının atladığını fark etti. Genç adam hiç düşünmeden kadını kurtarmak için suya atladı. Çevredeki diğer kişiler de durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kadını yakalayan Mert Aydın, kıyıya getirerek çevredekilerin de yardımıyla sudan çıkardı.

Bir banka oturtulan ve adının H.D. olduğu öğrenilen genç kadın sürekli ağlayıp, farklı işlerde çalıştıktan bir süre sonra kendi iş yerini açmaya karar verdiğini anlattı. Borç harç bir şekilde aldığı mallarla iç giyim mağazası açtığını, daha sonra çeşitli nedenlerle kapatmak zorunda kaldığını söyleyen H.D., malların elinde kaldığını, borçlarını ödeyemediğini ve yaşamak istemediğini anlattı. Polisin ikna ettiği H.D. sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye götürüldü.

'BIRAKMAM İÇİN BANA DİRENDİ'

Kadını boğulmaktan kurtaran Mert Aydın, arkadaşlarıyla sohbet ettikleri sırada bir kişinin ırmağa atladığını gördüğünü söyledi. Aydın, "Suya atlayan kişi ırmağın ortasına geldi ve sürüklenmeye başladı. Cebimdeki cüzdanı arkadaşlarıma verdim ve hiç düşünmeden suya atladım. Kendisi, bırakmam için bana direndi. Güçlükle ikna edip, kenara getirdim. Arkadaşların da yardımıyla sudan çıkardık" dedi.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Türünü kurtaran Diego emekliye ayrıldı! Türünü kurtaran Diego emekliye ayrıldı!
Yalova'daki 'zimmet' soruşturmasında yeni gelişmeYalova'daki 'zimmet' soruşturmasında yeni gelişme
2020 Kıdem tazminatı nasıl hesaplanıyor?2020 Kıdem tazminatı nasıl hesaplanıyor?
1/

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayındaki nikahta şok! Esra Erol hemen yayını kesti

Canlı yayındaki nikahta şok! Esra Erol hemen yayını kesti

Vaka sayılarıyla ilgili flaş açıklama

Vaka sayılarıyla ilgili flaş açıklama

Bu ilçede hiç koronavirüs görülmedi: Gelmeyin, istemiyorum

Bu ilçede hiç koronavirüs görülmedi: Gelmeyin, istemiyorum

Cüneyt Özdemir-Ahmet Şık kavgası olay oldu!

Cüneyt Özdemir-Ahmet Şık kavgası olay oldu!

Tesisatçı değil! Çok ünlü biri

Tesisatçı değil! Çok ünlü biri

Kritik toplantıya saatler kaldı! Ülke genelinde yasaklanabilir

Kritik toplantıya saatler kaldı! Ülke genelinde yasaklanabilir

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Sağlık Bakanlığı'ndan düğün ve nikah tedbirleri açıklaması!

Sağlık Bakanlığı'ndan düğün ve nikah tedbirleri açıklaması!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

2 gündür haber alınamıyordu! Doç.Dr. Uçar'dan acı haber

2 gündür haber alınamıyordu! Doç.Dr. Uçar'dan acı haber

Normalleşmenin ardından bir ilden daha korkutan haber

Normalleşmenin ardından bir ilden daha korkutan haber

Diğer Haberler
Belediye Başkanı duyurdu! Nevşehir'in Çalış kasabasında ilk koronavirüs vakası görüldü

Belediye Başkanı duyurdu! O kasabada ilk vaka görüldü

Yalova'daki 'zimmet' soruşturmasında sekreter Bahar Taşkömür yeniden tutuklandı

Yalova'daki 'zimmet' soruşturmasında yeni gelişme

Emre Tyler Mays bıçaklı saldırıda öldürülmüştü! Dehşet anları kamerada

Emre Tyler Mays bıçaklı saldırıda öldürülmüştü! Dehşet anları kamerada

Deniz Gezmiş'in kardeşi Hamdi Gezmiş hayatını kaybetti (Hamgi Gezmiş kimdir? Hamdi Gezmiş nereli?)

Deniz Gezmiş'in kardeşi hayatını kaybetti

Edirne'de alarm! Vaka sayısı arttı, camilerden anons yapıldı

Bir il diken üstüne! Camilerden anons yapıldı

Leyla Aydemir davasında yeni gelişme! 'Fikir birliği içinde öldürdüler'

Leyla Aydemir davasında yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.