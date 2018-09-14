Irmakta oğlunu kurtardı, akıntıya kapılıp kayboldu (2)

CANSIZ BEDENİ ŞELALENİN DÖKÜLDÜĞÜ YERDE BULUNDU

Manavgat’ta ırmağa giren oğlu Özkan Aydın’ı kurtardıktan sonra akıntıya kapılarak kaybolan İzzet Aydın’ı bulmak amacıyla Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, Sahil Güvenlik ve İHH arama kurtarma ekipleri de olay yerine geldi. Barajlardan ırmağa gelen suyun kesilmesiyle şelalenin döküldüğü yerde JAK ve Sahil Güvenlik dalgıçlarının yaptığı arama sonucunda saat 18.00 sıralarında İzzet Aydın’ın cansız bedenine ulaşıldı. Kenara çıkarılan İzzet Aydın’ın cenazesi savcının talimatıyla Manavgat Devlet Hastanesi morguna konuldu.

EŞİ FERYAT ETTİ

Arama çalışmalarından gelecek umutlu haberi bekleyen yakınları, cenazenin sudan çıkarılması sırasında feryat etti. İzzet Aydın’ın eşi, “Ben sensiz ne yapacağım, nasıl geriye döneceğim, insanların yüzüne nasıl bakacağım” diye feryat ederken, oğluna da “Ben sana o suya girme, su tehlikelidir demedim mi Özkan” diye seslendi. Güçlükle ayakta duran İzzet Aydın’ın ailesi, yakınları ve görevliler tarafından hastaneye götürüldü.