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Irmakta yatla kitap okuma turu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 10:53 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kütüphane tarafından yürütülen 'Her Yerde Her Zaman Kitap Okunur' projesi kapsamında düzenlenen yat turunda, 7'den 70'e kitap severler Manavgat Irmağı'nda kitap okudu.

Irmakta yatla kitap okuma turu

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kütüphane tarafından yürütülen 'Her Yerde Her Zaman Kitap Okunur' projesi kapsamında düzenlenen yat turunda, 7'den 70'e kitap severler Manavgat Irmağı'nda kitap okudu.
Vatandaşlarda kitap okuma kültürünü geliştirmek ve kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla bir dizi proje uygulayan Manavgat Halk Kütüphanesi'nin 'Her Yerde Her Zaman Kitap Okunur' adlı son projesi kapsamında, ikinci kitap okuma etkinliği yaklaşık 50 kitapseverin katılımıyla Manavgat Irmağı'nda düzenlenen yat turuyla gerçekleştirildi. Kitap okuma turuna Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Ödevoğlu, yerel yazarlar Halil Yıldırım, Hüseyin Ziyaettin ve Hidayet Oktay'ın yanı sıra Manavgat Kaymakamlığı Engelliler Koordinatörü Guddusi Aydın ve işitme engelli vatandaşların da aralarında olduğu 50 kitapsever katıldı. Kitap okuma turunda yer alan katılımcıların bazıları kendi kitaplarını getirirken, bazı katılımcılara da ücretsiz kitap dağıtıldı.
Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Ödevoğlu, kitap okuma etkinliğine katılmaktan mutlu olduğunu söyledi. Yerel yazarlardan Halil Yıldırım da hayat hikayesini anlattı. Yat turuna katılanlar yaklaşık 1 saat süren etkinlikte kitap okudu.
Manavgat Halk Kütüphanesi Müdürü Hidayet Oktay, yaz aylarında bölgede havanın çok sıcak olması nedeniyle insanları kitap okumaya teşvik etmek amacıyla böyle bir proje gerçekleştirmeye karar verdiklerini anlatırken, kurum olarak halka kitap okumayı sevdirmek için büyük çaba sarf ettiklerini kaydetti. Hidayet Oktay, şunları söyledi:
"Kitap okuma alışkanlığımız dünya ortalamasının altında, bu sayıyı artırmak için elimizden gelen gayreti göstermek durumundayız. Projemizle her zaman her yerde kitap okunabileceğini ve vatandaşlarımızın gittikleri her yere mutlaka bir kitap götürerek 1 sayfa da olsa okumasını sağlamak istiyoruz. Okuyucuların huzur içinde serin bir ortamda kitap okumaları için bot turu yapmayı uygun bulduk. Sadece kitap okumadık ayrıca okuduğumuz kitaplar hakkında da sohbet etme imkanımız oldu."

FOTOĞRAFLI

Irmakta yatla kitap okuma turuIrmakta yatla kitap okuma turuIrmakta yatla kitap okuma turuIrmakta yatla kitap okuma turu

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