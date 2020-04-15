Iron Man artık rahat olabilir: OnePlus 8 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

OnePlus dün gerçekleştirdiği etkinlik ile piyasadaki yeni oyuncuları OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro'yu görücüye çıkardı. Uzun zamandır beklenen iki model arasından OnePlus 8 standart modeli oluştururken, OnePlus 8 Pro serinin en donanımlı modelini oluşturuyor. Biz de bu haberimizde daha önce Robert Downey JR. nam-ı diğer Iron Man'in elinde görüntülenen bu yüzden daha tanıtılmadan önce kendini gösteren OnePlus 8 Pro'yu ele alacağız.
OnePlus 8 Pro özellikleri arasında 6,78 inç büyüklüğünde QHD+ çözünürlüğünde 120 Hz yenileme hızına sahip hafif kıvrımlı AMOLED bir ekran var. Bu ekranın sol üst kısmında bir kamera deliği yer almakta. OnePlus tarafından aktarılan bilgilere OnePlus 8 Pro'nun ekranı 1300 nit parlaklığa ulaşabiliyor. 400 nit parlaklığın insan gözü için yeterli olduğun konuşulduğu günümüzde 1300 nit gerçekten oldukça yüksek bir değer.
OnePlus 8 Pro OnePlus 8'de olduğu gibi donanım tarafında bizleri şaşırtan bir sürprize sahip değil. Cihazın kalbinde yine 5G destekli Qualcomm Snapdragon 865 işlemcisi yer alıyor. Bu işlemciye ise modele göre değişen 8GB/12GB RAM ve 128/256GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. OnePlus 8 Pro tüm gücünü ise 30W hızlı şarj ve 30W Warp Charge kablosuz şarj destekli 4.510 mAh değerindeki bataryasından sağlıyor.
OnePlus 8 Pro'nun kameralarına şöyle bir giriş yapalım. OnePlus 8 Pro'nun arkasında dört arka kurulumu var. Bu kameralardan ilki 48 MP çözünürlüğünde (f/1.7) ana kamera, diğeri yine 48 MP çözünürlüğünde (f/2.2) ultra geniş açılı kamera, bir diğeri 8 MP çözünürlüğünde 3x optik zoom yapabilen telefoto kamera, sonuncusu ise renk filtresi olarak görev yapıyor.
IP68 sertifikasına sahip olan OnePlus 8 Pro, birçok üst düzey amiral gemisinden uygun bir fiyata sahip. Zira, OnePlus 8 Pro'nun fiyatı 8GB RAM + 128GB dahili depolama alanı sunan model için 899 dolar olarak belirlendi. Telefonun 12GB RAM + 256GB dahili depolama alanına sahip modeli ise 999 dolardan satışa sunulacak.
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