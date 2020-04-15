Iron Man artık rahat olabilir: OnePlus 8 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

OnePlus dün gerçekleştirdiği etkinlik ile piyasadaki yeni oyuncuları OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro'yu görücüye çıkardı. Uzun zamandır beklenen iki model arasından OnePlus 8 standart modeli oluştururken, OnePlus 8 Pro serinin en donanımlı modelini oluşturuyor. Biz de bu haberimizde daha önce Robert Downey JR. nam-ı diğer Iron Man'in elinde görüntülenen bu yüzden daha tanıtılmadan önce kendini gösteren OnePlus 8 Pro'yu ele alacağız.

ONEPLUS 8 PRO ÖZELLİKLERİ

OnePlus 8 Pro özellikleri arasında 6,78 inç büyüklüğünde QHD+ çözünürlüğünde 120 Hz yenileme hızına sahip hafif kıvrımlı AMOLED bir ekran var. Bu ekranın sol üst kısmında bir kamera deliği yer almakta. OnePlus tarafından aktarılan bilgilere OnePlus 8 Pro'nun ekranı 1300 nit parlaklığa ulaşabiliyor. 400 nit parlaklığın insan gözü için yeterli olduğun konuşulduğu günümüzde 1300 nit gerçekten oldukça yüksek bir değer.

OnePlus 8 Pro OnePlus 8'de olduğu gibi donanım tarafında bizleri şaşırtan bir sürprize sahip değil. Cihazın kalbinde yine 5G destekli Qualcomm Snapdragon 865 işlemcisi yer alıyor. Bu işlemciye ise modele göre değişen 8GB/12GB RAM ve 128/256GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. OnePlus 8 Pro tüm gücünü ise 30W hızlı şarj ve 30W Warp Charge kablosuz şarj destekli 4.510 mAh değerindeki bataryasından sağlıyor.