Irrfan Khan kimdir? Irrfan Khan’ın ölüm nedeni nedir?

Hindistan’ın en ünlü yıldızlarından biri olan ve Irffan Khan, Mumbai’de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Özellikle Slumdog Millionaire ve Jurasic World gibi filmlerden tanıdığımız İrrfan Khan’ın ölüm nedeni ve kariyeri merak ediliyor. İrfan Khan kimdir sorusunun cevabı ve vefatı ile ilgli detaylar...

7 Ocak 1967 doğumlu olan Irrfan Khan Hint sinemasının yanı sırada Britanya ve ABD yapımı filmlerde rol almıştır. 30 yıllık kariyerinde 50 yerli filmde rol almış ve pek çok ödüle layık görülmüştür. Eleştirmenlerce Hindistan’ın en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilmekteydi.

Karişyerindeki ilk rolünü 1988 yapımı “Salaam Bombay!” filminde oynamıştır. Ardından kariyeri açısından zorlu yıllar geçirmiş, 2001 yılında ise The Warrior filmi çıkış yakalayarak Haasil ve Maqbool filmlerinde başrol oynamıştır.

Namesake, Life in a... Metro ve Paan Singh Tomar filmlerinde eleştirmenlerden tam not alan aktör Paan Singh Tomar’daki rolü sayesinde Ulusal Film Ödülleri’nde en iyi aktör ödülünü kazanmıştır.