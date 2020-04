Irrfan Khan kimdir? Irrfan Khan’ın ölüm nedeni nedir?

Namesake, Life in a... Metro ve Paan Singh Tomar filmlerinde eleştirmenlerden tam not alan aktör Paan Singh Tomar’daki rolü sayesinde Ulusal Film Ödülleri’nde en iyi aktör ödülünü kazanmıştır.

Karişyerindeki ilk rolünü 1988 yapımı “Salaam Bombay!” filminde oynamıştır. Ardından kariyeri açısından zorlu yıllar geçirmiş, 2001 yılında ise The Warrior filmi çıkış yakalayarak Haasil ve Maqbool filmlerinde başrol oynamıştır.

The Lunchbox, Piku, Talvar filmlerinde rol aldıktan sonra The Amazin Spider-Man, Life of Pi, Jurassic World ve Inferno gibi dev gişe hasılatlı filmlerde yardımcı rollerde boy göstermiştir.

IRRFAN KHAN’IN ÖLÜM NEDENİ NEDİR?

Irrfan Khan, 2018'de Twitter hesabından, kendisine kanser teşhisi konulduğunu duyurmuştu. Khan, kana hormonların salınmasını düzenleyen hücreleri etkileyen ve nadir rastlanan rahatsızlığından ötürü Londra'da tedavi görmüştü.

Teşhisten iki ay sonra yazdığı açık mektupta, kanser tedavisi deneyimini anlatan Khan'a tüm dünyadaki hayranları destek vermişti.

Khan'ın ölümü üzerine Bollywood yıldızları ve siyasetçiler sosyal medyada duygularını dile getiren mesajlar yayımladı.

Piku filmindeki rol arkadaşı Hint aktör Amitabh Bachchan, Khan için "İnanılmaz bir yetenek, zarif bir meslektaş, dünya sinemasının üretken bir emektarı, bizi çok erken bıraktın, büyük bir boşluk yaratarak." ifadelerini kullandı.