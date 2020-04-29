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Irrfan Khan kimdir? Irrfan Khan’ın ölüm nedeni nedir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2020 12:49 | Son Güncelleme

Ünlü Hintli film yıldızı Irffan Khan yaşamını yitirdi. Bollywood yıldızlarından olmasının yanı sıra dünyaca ünlü filmlerde rol alan Irffan Khan kimdir, hangi filmlerde oynamıştır, ölüm nedeni nedir merak ediliyor.

Irrfan Khan kimdir? Irrfan Khan’ın ölüm nedeni nedir?

Hindistan’ın en ünlü yıldızlarından biri olan ve Irffan Khan, Mumbai’de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Özellikle Slumdog Millionaire ve Jurasic World gibi filmlerden tanıdığımız İrrfan Khan’ın ölüm nedeni ve kariyeri merak ediliyor. İrfan Khan kimdir sorusunun cevabı ve vefatı ile ilgli detaylar...

IRRFAN KHAN KİMDİR?

7 Ocak 1967 doğumlu olan Irrfan Khan Hint sinemasının yanı sırada Britanya ve ABD yapımı filmlerde rol almıştır. 30 yıllık kariyerinde 50 yerli filmde rol almış ve pek çok ödüle layık görülmüştür. Eleştirmenlerce Hindistan’ın en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilmekteydi.

Karişyerindeki ilk rolünü 1988 yapımı “Salaam Bombay!” filminde oynamıştır. Ardından kariyeri açısından zorlu yıllar geçirmiş, 2001 yılında ise The Warrior filmi çıkış yakalayarak Haasil ve Maqbool filmlerinde başrol oynamıştır.

Namesake, Life in a... Metro ve Paan Singh Tomar filmlerinde eleştirmenlerden tam not alan aktör Paan Singh Tomar’daki rolü sayesinde Ulusal Film Ödülleri’nde en iyi aktör ödülünü kazanmıştır.

The Lunchbox, Piku, Talvar filmlerinde rol aldıktan sonra The Amazin Spider-Man, Life of Pi, Jurassic World ve Inferno gibi dev gişe hasılatlı filmlerde yardımcı rollerde boy göstermiştir.

IRRFAN KHAN’IN ÖLÜM NEDENİ NEDİR?

Irrfan Khan, 2018'de Twitter hesabından, kendisine kanser teşhisi konulduğunu duyurmuştu. Khan, kana hormonların salınmasını düzenleyen hücreleri etkileyen ve nadir rastlanan rahatsızlığından ötürü Londra'da tedavi görmüştü.

Teşhisten iki ay sonra yazdığı açık mektupta, kanser tedavisi deneyimini anlatan Khan'a tüm dünyadaki hayranları destek vermişti.

Khan'ın ölümü üzerine Bollywood yıldızları ve siyasetçiler sosyal medyada duygularını dile getiren mesajlar yayımladı.

Piku filmindeki rol arkadaşı Hint aktör Amitabh Bachchan, Khan için "İnanılmaz bir yetenek, zarif bir meslektaş, dünya sinemasının üretken bir emektarı, bizi çok erken bıraktın, büyük bir boşluk yaratarak." ifadelerini kullandı.

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