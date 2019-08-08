İş adamı, arkadaşının cenazesinde yorgun mermiyle yaralandı

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) - RİZE’de hayatını kaybeden bir arkadaşının cenaze namazına katılan iş adamı Emin Yıldız(60), nereden geldiği belli olmayan yorgun merminin omuzuna isabet etmesi sonucu yaralandı.

Olay, dün ikindi vakti Alipaşa Mahallesi Merkez Camii önünde meydana geldi. Vefat eden bir arkadaşının cenazesine katılan iş adamı Emin Yıldız, bir anda yere yığıldı. Cenaze namazına katılanlar tarafından Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız'ın sağ omuzunda yara tespit edildi. Tomoğrafi çekilen Yıldız'ın sağ omzuna kurşun girdiği ve kemiğe saplandığı belirlendi.

Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan Yıldız'ın omzundaki kurşunun ameliyatla alınacağı öğrenildi. Polis, merminin geldiği yeri ve tabancayı ateşleyen kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı.

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