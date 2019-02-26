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İş adamı Aydın Doğan sanık sıfatıyla ifade verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 16:08 | Son Güncelleme

Yargıtay’ın bozma kararının ardından ‘Sermaye piyasası kanununa muhalefet’ suçundan yeniden yargılanmasına başlanan Aydın Doğan, mahkemede ifade verdi.

Yargıtay’ın bozma kararının ardından ‘Sermaye piyasası kanununa muhalefet’ suçundan yeniden yargılanmasına başlanan Aydın Doğan, mahkemede ifade verdi. Doğan, "Bana göre bu dava başından yanlış açılmıştır. İtibarım zedelendi" dedi.
İstanbul 7’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Aydın Doğan ve avukatları katıldı. Diğer sanıklar Hanzade Vasfiye Doğan Boyner, İmre Barmanbek ve Ali Rıza Temuroğlu ile şikayetçi SPK’yı avukatları temsil etti.
Yargıtay 19. Ceza Dairesi’nin bozma kararı okunduktan sonra söz alan Aydın Doğan "Bana göre bu dava başından yanlış açılmıştır. Hukuka aykırı bir şey yoktur. Ameliyat olmuştum. Mahkemeye rapor göndermiştim. Ancak önceki hakim hakkımda zorla getirme kararı çıkarmıştır. Bu konu basında yer aldı ve itibarım zedelendi" dedi.
Sanık Aydın Doğan’ın ifadesinin ardından savunma yapan sanık avukatları ise müvekkillerinin duruşmadan vareste tutulmasını talep etti. Katılan Sermaye Piyasası Kurumu avukatları ise eksikliklerin giderilmesini talep etti. Tarafların dinlenilmesinin ardından mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme, sanık Aydın Doğan’ın davet edildiğinde gelmesi kaydıyla duruşmalardan vareste tutulmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ve Doğan Gazetecilik yöneticilerinin gazete kâğıdı ve baskı malzemeleri ithalatı işlemlerini yurt dışındaki şirketleri aracılığıyla yaparak ‘sermaye piyasası kanununa’ muhalefet ettiği gerekçesiyle yargılanmasına başlanmıştı. Yargılama sanıklar Aydın Doğan, kızı Vasfiye Hanzade Doğan Boyner, İmre Barmanbek ve Ali Rıza Temur’un beraatıyla sonuçlanmıştı. Mahkemenin verdiği beraat kararını Yargıtay 7. Ceza Dairesi bozmuş, ancak mahkeme bozma kararına direnmişti. Yargıtay 19. Ceza Dairesi’ne gönderilen dosyanın incelenmesinin ardından, beraat kararı tekrar bozulmuş ve dosyayı yerel mahkemeye göndermişti.

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