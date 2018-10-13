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İş adamı bu fotoğraf sonrası tekrar tutuklandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 10:48 | Son Güncelleme

Bölücü terör örgütü PKK’ya Avusturya'da maddi yardım yaptığı gerekçesi ile geçtiğimiz günlerde Atatürk Havalimanı’nda yakalanıp savcılık tarafından kefaletle serbest bırakılan iş adamı tutuklandı.

İş adamı bu fotoğraf sonrası tekrar tutuklandı!

2 Ekim Salı günü Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda bölücü terör örgütü PKK'ya Avusturya'da finansman sağladığı ve örgüte maddi yardım yaptığı belirtilen Halil T. adlı iş adamı Viyana’ya giderken gözaltına alınmış, mahkeme tarafından yurt dışı çıkış yasağı konularak 100 bin lira kefaletle serbest bırakılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının bir üs mahkemeye yaptığı itiraz üzerine yeniden hakkında gözaltı kararı çıkarılan iş adamı, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından önceki gün tekrar gözaltına alındı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece “bölücü terör örgütü PKK’ya maddi destek sağlamaktan” tutuklandı.

PKK

ÜZERİNDE DÖVİZ BULUNDU

Avusturya'da PKK adına finans faaliyeti yapan, örgüte maddi destek veren iş adamları arasında olduğu öne sürülen Halil T.'nin sözde PKK/KONGRA-GEL eş başkanı eski DEP’li Remzi Kartal ile yakın iletişim içinde olduğu ileri sürülüyor. Yapılan ilk operasyonda Halil T.'nin üzerinde 2 bin 66 dolar, 19 bin 411 euro, 240 frank, 95 pound, 10 bin 869 lira para ele geçirilmişti.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
PKK Avusturya iş adamı

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