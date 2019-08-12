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İŞ ADAMI CAN KIRAÇ'IN EŞİ İNCİ ATAV KIRAÇ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 15:13 | Son Güncelleme

Haber - Kamera: Hakan KAYA - Özgür EREN / İstanbul DHA  İş adamı Can Kıraç'ın vefat eden eşi İnci Atav Kıraç (88)  son yolculuğuna uğurlandı.

Haber - Kamera: Hakan KAYA - Özgür EREN / İstanbul DHA
İş adamı Can Kıraç'ın vefat eden eşi İnci Atav Kıraç (88) son yolculuğuna uğurlandı. Bebek Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine İş adamı Can Kıraç, kardeşi İnan Kıraç ve ailesinin yanı sıra CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen, Gazeteci Oktay Ekşi ve bazı CHP'li milletvekilleri katıldı. Can Kıraç ve İnan Kıraç taziyeleri kabul etti. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından İnci Atav Kıraç Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:
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-Cenazeye katılanlardan görüntü
-Can Kıraç'tan detay görüntü
-Oktay Ekşi'den detay görüntü
-Tabuttan detay görüntü
-Cenaze namazının kılınması
-Tabutun omuzlarda taşınması
-Tabutun cenaze aracına bindirilişi ve gidişi
-Genel ve detaylar

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