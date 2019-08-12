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İş adamı Can Kıraç'ın eşi İnci Atav Kıraç son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 15:26 | Son Güncelleme

İŞ adamı Can Kıraç'ın  eşi İnci Atav Kıraç (88)  son yolculuğuna uğurlandı.

İş adamı Can Kıraç'ın eşi İnci Atav Kıraç son yolculuğuna uğurlandı

Hakan KAYA - Özgür EREN / İSTANBUL, (DHA) İŞ adamı Can Kıraç'ın eşi İnci Atav Kıraç (88) son yolculuğuna uğurlandı. Bebek Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde taziyeleri Can Kıraç ile kardeşi İnan Kıraç kabul etti. Cenaze törenine CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen, gazeteci Oktay Ekşi ve İlhan Kesici'nin de aralarında bulunuğu bazı CHP'li milletvekilleri katıldı. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından İnci Atav Kıraç, Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

(FOTOĞRAF)

İş adamı Can Kıraç'ın eşi İnci Atav Kıraç son yolculuğuna uğurlandıİş adamı Can Kıraç'ın eşi İnci Atav Kıraç son yolculuğuna uğurlandıİş adamı Can Kıraç'ın eşi İnci Atav Kıraç son yolculuğuna uğurlandıİş adamı Can Kıraç'ın eşi İnci Atav Kıraç son yolculuğuna uğurlandı

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