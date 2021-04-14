İş adamı cinayetinde kan donduran detaylar! Mahkeme salonu buz kesti

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Tutuklu sanıklardan Sergen Güler, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile duruşmaya katılım sağlarken bir diğer tutuklu sanık Ozan Araz'ın ise SEGBİS bağlantısı yapılamadığından katılım sağlayamadı. Tutuksuz sanıklardan Mehmet Savaş Sayılır, Abdulkadir Akkoyun, Metin Temur, Vasfi Unutmaz, Recep Eren, Hülya Sağdıç ve Ethem Reşitoğlu mahkeme salonunda hazır bulundu.

SERGEN HAVAYA ATEŞ EDEREK GİTTİ

Tanık olarak ifade veren Murat Üstün, "Saat 05.00 gibi Mustafa Çetinkaya beni aradı, "Dükkanı hazırla oyun olacak" dedi. 06.00 gibi Ali Rıza Gültekin geldi. Ofise geçtiler. Ben garsonluk yapıyordum, gelenle gidenle ilgilendim. Ali Rıza, 3 veya 4 kişiyle geldi. Yarım saat sonra Cafer abi diye biri geldi. Rıdvan diye bir arkadaşımız var o geldi. Mustafa abiye kurbanlık satmıştı onun parasını istemek için geldi. Mustafa abi de oyundan sonra veririm dedi. Bir müddet sonra kamerada 4 kişi belirdi. Müşteriler bunlar kim diye sordu. Eniştem, "Tanıdık" dedi. Mustafa abi, Sergen ve Bilal geldi. Sergen çay istedi. Çayı içeri getirirsin dedi. Birkaç dakika sonra silah sesi duydum. Mutfaktaydım saklandım. İçeriye bir baktım Sergen'i gördüm, "Kimseye zarar vermek istemiyorum" dedi, havaya ateş etti ve gitti" şeklinde konuştu.