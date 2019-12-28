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  4. İş adamı Emin Üstün son yolculuğuna uğurlandı 

İş adamı Emin Üstün son yolculuğuna uğurlandı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 16:52 | Son Güncelleme

EMİNEVİM'in kurucusu ve sahibi Emin Üstün, İstanbul'da toprağa verildi.

Beyza Nur GÜLER-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL,(DHA) EMİNEVİM'in kurucusu ve sahibi Emin Üstün, İstanbul'da toprağa verildi.
Yurt dışında gerçekleştirdiği iş toplantısı sırasında kalp krizi geçirerek vefat eden Emin Üstün için Üsküdar'da bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de katıldı. Eşi, çocukları ve yakınları Üstün'ün tabutu başında gözyaşı döktü. Emin Üstün'ün cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Karacaahmet Mezarlığı'na götürüldü.

"ÜLKESİNİ, İNSANLARI YARDIM ETMEYİ SEVEN BİR İNSANDI"
Cenaze töreninde açıklama yapan Emin Grup Hukuk Müşaviri Avukat İsmail Tuğrul, "Otelde görüşme yaptığı sırada, yukarıya odasına abdest almak için çıktığında fenalaştı. Kardeşi doktor çağırdı fakat kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ülkemizin, sevenlerinin başı sağ olsun" dedi. Kalp krizini tetikleyecek bir rahatsızlığının olup olmadığı sorusuna ise Tuğrul, "Emin beyin babasının da kalp rahatsızlığı vardı. Kendisinin de 2-3 tane stendi vardı. Bundan 5-6 ay önce de bir boyun fıtığı ameliyatı geçirmişti ama genel olarak sağlığı iyiydi. Devamlı koşturan, gayretli bir insandı. Ben de Salı akşamı kendisiyle vedalaşmış, görüşmüştüm. Çarşamba sabahı da gayet dinç bir şekilde gitti, oradan bize videolar gönderdi. İşinin başında, gayretli bir insandı. Herhangi bir ciddi rahatsızlığı yoktu" diye konuştu.
(FOTOĞRAF)

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